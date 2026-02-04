Schock-Details: Jeffrey Epstein soll Minderjährige geschwängert haben

Immer mehr widerliche Schock-Details tauchen rund um den Jeffrey Epstein-Skandal auf. Kriminelle Geheimnisse von Stars, Politikern, VIPs, aber auch Epstein selbst werden veröffentlicht. Dieses ist besonders widerlich: Epstein soll eine Minderjährige geschwängert haben.

Das betroffene Mädchen soll damals Tagebuch geschrieben haben, sich als „menschlicher Brutkasten“ gefühlt haben. Sie berichtet auch, dass sie nicht abgetrieben habe - und nach der Geburt sei ihr das Baby eiskalt entrissen worden - eines der vermutlichen Kinder von Epstein.

© Department of Justice

Baby kam zur Welt und wurde direkt weggenommen

Laut einem Bericht von „The Sun“ behauptet ein Epstein-Opfer in einem Tagebucheintrag einer ungenannten Quelle, im Jahr 2002 im Alter von nur 16 oder 17 Jahren ein Mädchen zur Welt gebracht zu haben. Das Dokument enthält eine Kopie einer Schwangerschafts-Ultraschallaufnahme aus der 20. Woche. Laut der Quelle soll ihr das Baby nur zehn Minuten nach der Geburt weggenommen worden sein, Epsteins ehemalige Partnerin Maxwell soll den „Prozess“ überwacht, organisiert und kontrolliert haben.

© Getty

Das Opfer schreibt: „Sie wurde geboren, ich hörte ihre Schreie! Ich sah diesen winzigen Kopf und Körper zwischen den Händen des Arztes. Ghislaine sagte, sie sei wunderschön. Wo ist sie? Ich möchte nicht für den Rest meines Lebens an Jeffrey gebunden sein!“

„Ich bin zu jung und er ist zu alt!“

Es wird noch verstörender: Da das Opfer musikalisch begabt ist, schrieb es: „Gut Klavier spielen zu können, ist kein guter Grund anzunehmen, dass jemand gute Gene hat oder ein Kind bekommen sollte! Ich bin zu jung und er ist zu alt! Die Kommentare über Klavier und Musik sollen mich davon überzeugen, dass dies richtig ist und perfekte Nachkommen hervorbringen wird. Er [Epstein] nennt sie einen ‚überlegenen Genpool‘.“

© U.S. Justice Department

© U.S. Justice Department

Das Mädchen schrieb weiter: „Warum ich? Meine Augenfarbe – meine Haarfarbe? Ich vermisse die Person, die ich war, bevor ich zu etwas gemacht wurde, das sich wie ein menschlicher Brutkasten anfühlt.“