Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Regierung schiebt weiteren Straftäter nach Afghanistan ab
© APA

Offensive

Regierung schiebt weiteren Straftäter nach Afghanistan ab

25.01.26, 09:09
Teilen

In der Nacht auf Sonntag hat Österreich erneut einen afghanischen Intensivstraftäter abgeschoben. 

Der 33-Jährige wurde über Istanbul direkt nach Kabul ausgeflogen und dort von Vertretern österreichischer Behörden an die zuständigen Stellen übergeben. Nach Angaben des Innenministeriums verbrachte der Mann rund die Hälfte seiner Zeit in Österreich hinter Gittern.

Der Afghane war im Juli 2015 nach Österreich eingereist und in den folgenden Jahren insgesamt sechsmal strafrechtlich verurteilt worden, darunter wegen mehrfacher schwerer Gewaltdelikte. In den kriminalpolizeilichen Akten scheinen neun Eintragungen auf. Von den insgesamt 10,5 Jahren im Land verbrachte er rund fünf Jahre in verschiedenen Justizanstalten. Nach dem Ende seiner letzten Haftstrafe wurde er direkt in Schubhaft genommen und außer Landes gebracht.

Karner: "Schritt für Schritt"

Möglich wurde die Abschiebung, weil der Mann im vergangenen Jahr von einer Delegation der afghanischen Verwaltung in Wien identifiziert worden war. In weiterer Folge stellte die afghanische Seite auf technisch-operativer Ebene ein sogenanntes Heimreisezertifikat aus – eine Voraussetzung für die Rückführung nach Kabul.

Innenminister Gerhard Karner unterstrich nach der Abschiebung erneut den harten Kurs der Regierung. „Die Abschiebeoffensive geht weiter. Auch nach Syrien und Afghanistan werden Abschiebungen Schritt für Schritt vom Einzelfall zum Regelfall“, erklärte der ÖVP-Politiker.

Erst am vergangenen Freitag hatte das Innenministerium die aktuellen Zahlen präsentiert: Demnach mussten im Jahr 2025 erstmals in der Zweiten Republik mehr als 14.000 Straftäter und illegal in Österreich aufhältige Personen das Land verlassen – so viele wie noch nie zuvor. Die neuerliche Abschiebung nach Afghanistan gilt im Innenministerium als weiteres Signal, dass dieser Kurs konsequent fortgesetzt werden soll.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden