Dealer-Pärchen flog durch lauten Streit auf

Besorgte Nachbarn alarmierten aufgrund des Lärms die Polizei.

Ein mutmaßliches Drogendealerpaar hat sich am Dienstag in der Früh so laut in der eigenen Wohnung in Wien-Floridsdorf gestritten, dass besorgte Nachbarn die Polizei riefen. Die Exekutive fand mithilfe von Spürhunden Spuren von Kokain und MDMA in der ganzen Wohnung, erklärte die Landespolizeidirektion Wien am Mittwoch. Beide Verdächtigen waren leicht verletzt. Der Mann wurde festgenommen, die 28-Jährige wegen Drogenbesitzes angezeigt.

Dem 41-jährigen Österreicher wird vorgeworfen, sich auf einen Drogendeal vorbereitet zu haben. Zudem wurde bei ihm ein Dienstausweis, der 2005 in Österreich abgeschafften, Bundesgendarmerie sichergestellt. Der Mann sei aber kein ehemaliger Polizist gewesen, erklärte Sprecher Philipp Haßlinger. Zudem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den Mann ausgesprochen. Zuvor hatte bereits ein Waffenverbot bereits gegen den Festgenommenen bestanden. Weitere Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien laufen.