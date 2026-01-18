Anzug-Aufreger: Rekordadler Kraft disqualifiziert!

Jetzt hat das heikle Anzug-Thema bei den Skispringern auch die Österreicher erreicht! Stefan Kraft durfte beim zweiten Springen am Sonntag in Sapporo nicht antreten. Der Punkteweltrekord-Adler wurde wegen eines in der Quali nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.

Während beim später Drittplatzierten Daniel Tschofenig und dessen Teamkollegen Manuel Fettner (4.) und Jan Hörl (5.) alles regelkonform war, wurde beim von Kraft nach der Qualifikation kontrollierten Anzug eine Beinlängen-Abweichung von 5 Millimetern festgestellt.

5 Millimeter Abweichung: "Blöd gelaufen"

"Es ist ein bisschen blöd gelaufen", meinte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl kleinlaut. Angeblich war man bei den Österreichern davon ausgegangen, dass beim zuletzt im Sommer verwendeten Anzug alles passen würde. "Kann passieren, sollte aber nicht passieren", so Widhölzl. "Es ist uns eine Lehre gewesen, dass wir noch genauer darauf schauen müssen."

Es sei in dieser Saison bis dahin auf allen Ebenen noch kein ÖSV-Athlet disqualifiziert worden, betonte der Chefcoach. "Aber ja, Regeln gelten für alle. Von dem her ist die Disqualifikation absolut in Ordnung, wenn es nicht passt."

Zur Erinnerung: Bei der Vierschanzen-Tournee war Timi Zajc, Teamkollege von Seriensieger Domen Prevc (Slowenien) beim Auftakt in Oberstdorf und dann in Garmisch disqualifiziert worden, worauf er von der Traditionsveranstaltung vorzeitig ausgeschlossen wurde.

Vor Olympia noch Skiflug-WM und Willingen

Für Kraft wurde die kräfteraubende Reise durch die Disqualifikation endgültig zum Desaster. Nach Platz 9 im ersten Springen am Samstag hatte er vor dem Rückflug keine Chance mehr, es besser zu machen.

Jetzt gilt es das Mindset schnell zu ändern: Am Donnerstag (17 Uhr/ORF1) steigt die Qualifikation für die Skiflug-WM in Oberstdorf (Freitag bis Sonntag), der letzte Test für die Olympischen Spiele in Italien (6.-22. Februar) steigt am letzten Jänner-Wochenende in Willingen.