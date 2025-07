Hulk Hogans Witwe: "Mein Herz ist gebrochen"

Hulk Hogans Witwe reagiert auf den Tod ihrer großen Liebe. Das Posting ist herzzerreißend.

Die Wrestling-Welt trauert um einen der größten Stars aller Zeiten: Hulk Hogan ist tot. Die WWE-Ikone, bürgerlich Terry Bollea, verstarb am Donnerstagmorgen im Alter von 71 Jahren im „Morton Plant Hospital“ in Clearwater, Florida – an den Folgen eines Herzstillstands.

Massiver Gewichtsverlust und weitere Symptome

Bereits seit einer Halswirbel-OP im Mai kämpfte Hogan mit gesundheitlichen Rückschlägen. Insider berichten von starker Kurzatmigkeit, extremer Erschöpfung, massivem Gewichtsverlust und ständiger Sauerstoffversorgung. In seinen letzten Wochen soll der einstige Muskelberg nur noch ein Schatten seiner selbst gewesen sein. Auch Radiostar und Ex-Freund Bubba The Love Sponge äußerte sich in den letzten Tagen mehrfach besorgt – behauptete sogar, Hogan liege im Sterben. Offiziell wurde das damals dementiert. Jetzt zeigt sich: Die Warnungen waren berechtigt. Hogan konnte in den letzten Tagen nicht einmal mehr sprechen.

Witwe meldet sich in Trauer

Hulks Frau trauert um den Tod ihrer großen Liebe und postet rührende Worte auf Instagram. Die zwei waren sei 2023 unzertrennlich.

"Ich war nicht bereit dafür...und mein Herz ist gebrochen. Er hatte sich mit einigen gesundheitlichen Problemen beschäftigt, aber ich glaubte wirklich, wir würden sie überwinden. Ich hatte so viel Vertrauen in seine Stärke. Ich dachte, wir hätten noch mehr Zeit. Dieser Verlust ist plötzlich und unmöglich zu verarbeiten. Für die Welt war er eine Legende... aber für mich war er mein Terry. Der Mann, den ich liebte. Mein Partner. Mein Herz."