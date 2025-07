Hulk Hogan hinterlässt 25 Millionen Dollar

Hulk Hogan, bürgerlich Terrence „Terry“ Gene Bollea, war nicht nur ein Wrestling-Star, sondern auch Schauspieler und Reality-TV-Persönlichkeit. Er verstarb im Alter von 71 Jahren – sein geschätztes Vermögen belief sich zum Zeitpunkt seines Todes auf rund 25 Millionen US-Dollar

In Hulk Hogans Erbe von 25 Millionen Dollar ist auch eine spektakuläre Entschädigungszahlung in Höhe von 31 Millionen Dollar, die Hogan im Rahmen eines Prozesses gegen das Klatschportal Gawker.com, das ein Sex-Video von ihm veröffentlichte, zugesprochen wurde. Ursprünglich hatte das Gericht ihm sogar 140 Millionen Dollar zugesprochen, doch am Ende wurde die Summe deutlich reduziert – und das noch vor Steuern. Der Kampf um seine Privatsphäre war für Hogan ein Meilenstein, der nicht nur rechtlich, sondern auch finanziell große Bedeutung hatte.

Ein erheblicher Teil seines einst deutlich größeren Vermögens ging jedoch im Zuge seiner aufsehenerregenden Scheidung von Ehefrau Linda Hogan verloren. Im Jahr 2007 belief sich sein Vermögen noch auf etwa 30 Millionen Dollar. Im Rahmen der Trennung musste Hogan ganze 70 Prozent des liquiden Vermögens, 3 Millionen Dollar in bar zur Begleichung von Immobilienansprüchen sowie 40 Prozent an seinen geschäftlichen Beteiligungen an seine Ex-Frau abtreten.

Hogan selbst gab später zu, in den 1990er-Jahren „hunderte Millionen“ Dollar für ein extrem luxuriöses Leben ausgegeben zu haben. Yachten, Autos, Villen – der Wrestling-Star genoss seinen Ruhm mit vollen Händen. Seinen Aufstieg zum Superstar verdankte Hogan vor allem seiner Karriere bei der World Wrestling Federation (heute WWE) in den 1980er-Jahren. Mit markantem Schnauzbart, muskulösem Körperbau und legendären Sprüchen wie „Hulkamania is running wild“ wurde er zum Gesicht einer Ära. Er füllte Stadien, prägte Wrestling-Geschichte und war mehrfach Hauptact bei den populären WrestleMania-Großveranstaltungen.

Wer Hogans Vermögen erbt, ist nicht bekannt. Er hinterlässt seine Frau Sky, die er erst vor wenigen Monaten geheiratet hat und zwei Kinder aus früheren Ehen. Man kann davon ausgehen, dass seiN Vermögen unter ihnen aufgeteilt wird.