Jetzt meldet sich Trump zum Tod von Hulk Hogan

Hulk Hogan zählte als ein großer Trump-Unterstützer. Jetzt meldet sich der US-Präsident über seine eigene Plattform "Truth Social" zum Tod des "Hulksters".

Wrestling-Legende Hulk Hogan ist tot. Wie sein Manager bestätigt, ist er am Donnerstag im Alter von 71 Jahren in seinem Haus in Florida im Kreise der Familie gestorben. Bis zuletzt gab er dem Republikaner und aktuellen US-Präsidenten Donald Trump Schützenhilfe. Dieser meldet sich über seine eigene Plattform und trauert um ihn.

Der US-Präsident schreibt: "Wir haben heute einen großartigen Freund verloren, den „Hulkster“." Trump hebt hervor: "Hulk Hogan war MAGA durch und durch – stark, zäh, klug, aber mit dem größten Herzen. Er hielt eine absolut mitreißende Rede auf dem Parteitag der Republikaner, die zu den Höhepunkten der ganzen Woche zählte."

"Sein kultureller Einfluss war enorm"

Der selbst bekennender Wrestling-Fan betont auch Hogans Einfluss: "Er begeisterte Fans aus aller Welt und sein kultureller Einfluss war enorm." Am Ende seines Posts spricht Trump sein Beileid an die Verbliebenen aus: "Seiner Frau Sky und seiner Familie senden wir unsere herzlichsten Glückwünsche und unsere Liebe. Hulk Hogan wird uns sehr fehlen!"

Trump holte Hogan im Wahlkampf auf die Bühne - unter anderem beim Parteitag der Republikaner im vergangenen Sommer in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin. Dort zog Hogan unter dem tosenden Jubel der Menge zunächst sein Sakko aus und riss sich dann ein schwarzes T-Shirt mit US-Flaggen-Aufdruck vom Leib. Darunter kam ein ärmelloses, knallrotes Shirt mit der Aufschrift "Trump - Vance 2024" zum Vorschein.