Hulk Hogan (†71) revolutionierte das Wrestling

Die Wrestling-Welt trauert: Hulk Hogan, eine der größten Ikonen des Sports und Popkultur, ist im Alter von 71 Jahren verstorben.

Laut dem US-Promiportal "TMZ" kam es am Donnerstagmorgen in seinem Haus in Clearwater (US-Bundesstaat Florida) zu einem medizinischen Notfall – Verdacht auf Herzstillstand. Rettungskräfte trafen um 9:51 Uhr ein, Hogan wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er später für tot erklärt wurde.

Noch vor wenigen Wochen hatte seine Ehefrau Sky, die er 2023 geheiratet hatte, Gerüchte über einen kritischen Gesundheitszustand dementiert. Laut "TMZ" war Hogan zwar nach einer Nackenoperation im Mai gesundheitlich angeschlagen, doch seine Familie habe versichert, dass sein Herz stark sei.

Hulk Hogan machte Wrestling zum Massenphänomen

Hulk Hogan, bürgerlich Terry Bollea, revolutionierte das Wrestling. Mit dem Start von "Hulkamania" 1984, als er den Iron Sheik besiegte, machte er Wrestling zum Massenphänomen – auch für Kinder und Familien. 1996 überraschte er mit einem Imagewechsel zum Bösewicht als "Hollywood Hogan" in der legendären NWO ("New World Order").

Zu seinen berühmtesten Kämpfen zählen jene gegen Dwayne "The Rock" Johnson ("WrestleMania X8") und André the Giant ("WM 3"). Er wurde zweimal in die WWE Hall of Fame aufgenommen – 2005 als Einzelperson, 2020 als Teil der NWO.

Hogan war auch im Kino und Fernsehen erfolgreich

Neben dem Ring war Hogan auch im Kino und Fernsehen erfolgreich, u. a. mit "Rocky III" und der Reality-Show "Hogan Knows Best". Trotz zahlreicher Operationen war er zuletzt noch aktiv und gründete 2025 eine Amateur-Wrestling-Liga namens "Real American Freestyle".

Die WWE würdigte ihn als "eine der bekanntesten Figuren der Popkultur".