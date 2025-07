Die Sportwelt ist geschockt: Wrestling-Legende Hulk Hogan ist im Alter von 71 Jahren gestorben.

Die nächste Todesmeldung schockiert die Welt. Wrestling-Legende Hulk Hogan ist tot. Wie TMZ berichtet, ist er am Donnerstag im Alter von 71 Jahren in seinem Haus in Florida an einem Herzinfarkt gestorben. Erst im Mai musste er sich einer Halswirbel-OP unterziehen. Vor einigen Wochen gab es bereits Gerüchte, dass er im Koma liegen soll, das wurde allerdings von seiner Ehefrau Sky dementiert.

Hogan ist am 11. August 1953 in Augusta im US-Bundesstaat Georgia als Terrence Gene Bollea geboren und wurde über seine legendären WWE-Auftritte berühmt. Er hatte Vorfahren aus Frankreich, Italien und Panama. Vor seiner Wrestling-Karriere versuchte er sich auch als Bassist von mehreren Rockbands und als Baseball-Spieler.

Karriere mit Aufregern

Am 13. November 1979 feierte er als "The Incredible" Hulk Hogan sein Wrestling-Debüt. Zwei Jahre später wagte er den nächsten Karriereschritt und nahm eine Rolle im Kult-Film von Sylvester Stallone, Rocky III - Das Auge des Tigers, an. Daraufhin wurde er von der World Wreslting FederaitonWorld Wrestling Federation entlassen. Nach einem Besitzerwechsel feierte er 1984 sein gefeiertes Comeback und sicherte sich gleich den ersten WWF-World-Heavyweight-Champion-Titel. Damit begann sein großer Durchbruch und er wurde zum Aushängeschild der später als WWE bekannten Organisation.

Bis 2014 kehrte er insgesamt vier Mal in die legendäre Wrestling-Liga zurück, wo er Anfang der 90er-Jahre in einen Steroid-Skandal verwickelt war. Neben seiner Zeit im Ring feierten ihn seine Fans auch in mehreren Filmen und Serien, wie in der Realitysoap Hogan Knows Best oder Santa Claus mit Muckis.

Hulk Hogan und Ehefrau Linda Bollea © Photo Press Service, www.photopress.at

Privat war er mit Linda Claridge von 1983 bis 2008 verheiratet. Aus der Beziehung stammen Tochter Brooke und Sohn Nick. Die Scheidung wurde im November 2007 eingereicht. Von 2010 bis 2021 versuchte er sein Glück in einer zweiten Ehe mit Jennifer McDaniels, seit 2022 war er dann bis zuletzt mit Yogalehrerin und Buchhalterin Sky Daily liiert.