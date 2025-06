Hulk Hogan im Sterbebett? Rätsel um Wrestling-Legende

WWE-Legende Hulk Hogan (bürgerlich: Terry Gene Bollea) wurde jüngst in eine Klinik eingeliefert.

Hintergrund ist eine Operation an der Halswirbelsäule. Laut seinem Management verlief der Eingriff erfolgreich. Hogan habe „seit Jahren Probleme mit dem Rücken“, erklärte sein Sprecher gegenüber E! News.

Zuvor hatte YouTuber Bubba The Love Sponge für Spekulationen gesorgt, als er in einem Livestream behauptete, Hogan sei in „kritischem Zustand“ und liege im Sterbebett. Das wies das Management jedoch zurück.

Mehrere Operationen

Erst im Mai hatte Hogans Sprecher gegenüber TMZ erklärt, der Ex-Wrestler benötige lediglich „einen kleinen Eingriff“.

Tatsächlich hat Hogan bereits eine lange medizinische Vorgeschichte hinter sich: „Ich hatte in den letzten zehn Jahren rund 25 Operationen, zehn allein am Rücken“, sagte er im Herbst 2024 im Podcast von Logan Paul. Auch Hüften, Knie und Schultern wurden ersetzt.