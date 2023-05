Wrestling-Legende Billy Graham ist gestorben

Wrestling-Legende Billy Graham (bürgerlich: Eldridge Wayne Coleman) ist am Mittwoch im Alter von 79 Jahren verstorben, wie das US-Portal "TMZ Sports" unter Berufung auf ein Statement seiner Familie berichtet. Zuvor seien sämtliche lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt worden. Seine Frau Valerie und seine Tochter waren bei ihm.

Graham litt seit Jahren an schweren Krankheiten. Zudem sollen laut Berichten seine Nieren versagt haben. Eine genaue Todesursache wurde nicht bekannt.

Billy Graham, der auch unter seinem Kampfnamen "Superstar" bekannt war, galt als einer der ersten großen Wrestling-Stars und beeinflusste den Sport maßgeblich. Er war Mentor von großen Wrestlern wie Hulk Hogan (69) oder Ric Flair (74).

Graham war in den sechziger Jahren ein erfolgreicher Kraftsportler und Bodybuilder. Er trainierte im berühmten "Gold‘s Gym" in Santa Monica gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger. Ende der 60er wechselte er dann zum Wrestling und wurde ein Star.

RIP Superstar.



Quite possibly the biggest game-changer of all time. Because of Billy Graham, we got Hulk Hogan and Ric Flair, not to mention countless others who made fortunes borrowing from this man. Say his name and remember him.



"Superstar" Billy Graham. 1943-2023 pic.twitter.com/7ZVqs4muo3