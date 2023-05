Arnold Schwarzenegger flog Linie zu Klima-Gipfel

First Class in Lufthansa-Flieger jettete Schwarzenegger gestern ein.

Wien. Fast jedes Jahr dieselbe Aufregung: Arnold Schwarzenegger flog zu seinem „World Summit“-Klimagipfel in Wien mit Privatjet ein (so zuletzt 2021). Das brachte ihm viel Kritik – heuer postete sich der steirische Hollywood-Star ganz bewusst beim Abflug in der First Class aus dem Linien-Flieger der Lufthansa auf den Weg in die Bundeshauptstadt. Apropos CO2-Schleuder: 2019 flog Arnie aus Wien sogar ins nahe Budapest (240 Kilometer entfernt) per Privatjet.

Dinner mit VdB, Rede auf Klima-Konferenz

Dinner-Date. Jedenfalls trommelt der Schauspieler und Ex-Gouverneur Kaliforniens gestern und heute unter dem Motto „We have the Power“ für mehr Klimaschutz in der Wiener Hofburg. Schon gestern stand ein Dinner dort mit Bundespräsident und mittlerweile Freund Alexander Van der Bellen am Programm.

Gastredner. Heute eröffnen beide dann die Klima-Konferenz. Dazu meldet sich noch UN-Generalsekretär Antonio Guterres via Videobotschaft. Auch Wladimir Klitschko sowie der britische Verteidigungsminister Ben Wallace werden live zugeschaltet. Dazu diskutiert Klima-Ministerin Leonore Gewessler mit Amtskollegin Sherry Rehman (Pakistan) und „Klima-General“ Tom Middendorp (Niederlande) über Lösungen und Probleme.

Kurz-Trip. Schwarzenegger wird wohl – wie im Vorjahr – wieder im Hotel Park Hyatt im 1. Bezirk residieren. Ob er heute gleich wieder Richtung L. A. abhebt, wird noch nicht verraten.