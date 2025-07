Die Welt trauert um Wrestling-Legende Hulk Hogan

Die Wrestling-Legende Hulk Hogan ist tot. Der 71-Jährige starb im US-Bundesstaat Florida.

Die Sportwelt trauert um einen der wichtigsten Figur für den modernen professionellen Wrestling.

Sein langjähriger Arbeitgeber und Branchen-Primus WWE trauerte auf X um Hogan. Sie trauern einen "der bekanntesten Figuren der Popkultur und verhalf der WWE in den 1980er Jahren zu weltweiter Anerkennung."

Alte Wegbegleiter

Auch einer seiner größten Rivalen Ric Flair schreibte: "Ich bin zutiefst schockiert über den Tod meines engen Freundes Hulk Hogan! Hulk war an meiner Seite, seit wir im Wrestling-Business angefangen haben." Er setzt fort: "Unsere Freundschaft hat mir alles bedeutet. Er war immer für mich da, auch wenn ich ihn nicht darum gebeten hatte. Er war einer der Ersten, der mich besuchte, als ich mit nur noch zwei Prozent Überlebenschance im Krankenhaus lag, und er betete an meinem Bett."

Kane (bürgerlich Glenn Jacobs) postete auf X ein Video, in welchem er die bekannte Catchphrase nachmacht.

WWE-Rivale TNA bekundete auch ihre Trauer. Sie zitieren ihren Präsidenten Carlos Silva: "Ich bin traurig über den Tod der Wrestling-Ikone Hulk Hogan. Hogans Name war ein Synonym für professionelles Wrestling und übertraf die Branche und wurde zu einem festen Bestandteil der amerikanischen Popkultur."

Weitere Trauerbekundungen

Die aktuelle WWE-Star Charlotte Flair sprach ihr Beileid an den beiden Kindern von Hulk Hogan.

Der Schauspieler Sylvester Stallone postete auf Instagram ein Foto mit Hulk Hogan aus Rocky III.

Aus der Politik hat Donald Trump Jr. reagiert.

Karriere mit Aufregern

Am 13. November 1979 feierte er als "The Incredible" Hulk Hogan sein Wrestling-Debüt. Zwei Jahre später wagte er den nächsten Karriereschritt und nahm eine Rolle im Kult-Film von Sylvester Stallone, Rocky III - Das Auge des Tigers, an. Daraufhin wurde er von der World Wreslting FederaitonWorld Wrestling Federation entlassen. Nach einem Besitzerwechsel feierte er 1984 sein gefeiertes Comeback und sicherte sich gleich den ersten WWF-World-Heavyweight-Champion-Titel. Damit begann sein großer Durchbruch und er wurde zum Aushängeschild der später als WWE bekannten Organisation.

Bis 2014 kehrte er insgesamt vier Mal in die legendäre Wrestling-Liga zurück, wo er Anfang der 90er-Jahre in einen Steroid-Skandal verwickelt war. Neben seiner Zeit im Ring feierten ihn seine Fans auch in mehreren Filmen und Serien, wie in der Realitysoap Hogan Knows Best oder Santa Claus mit Muckis.