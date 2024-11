Liverpool-Superstar deutet Abgang an

Liverpool muss sich nächsten Sommer vermutlich auf die Suche nach einem neuen Torjäger begeben.

Beim aktuellen englischen Tabellenführer Liverpool könnte sich im Sommer 2025 eine große Lücke in der Offensive auftun. Denn so wie es aussieht hat für Tormaschine Mohamed Salah sein letztes Stündlein bei den Reds geschlagen. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft im Sommer nächsten Jahres aus, eine Verlängerung wurde dem ägyptischen Nationalspieler allerdings noch nicht angeboten. "Ich bin wahrscheinlich mehr draußen als drinnen", gab Salah nun zu.

Salah enttäuscht über ausbleibendes Angebot

"Wir haben fast Dezember und ich habe noch kein Angebot erhalten, im Verein zu bleiben", erklärte der Offensiv-Star, der alleine in dieser Saison bereits zehn Liga-Treffer auf seinem Konto hat. Seit 2017 steht Salah mit Liverpool auf dem Platz, konnte mit dem Klub unter anderem einen Premier-League-Titel (Saison 2019/20) sowie einen Champions-League-Triumph (2018/19) feiern.

Dass von Seiten Liverpools kein Wort über eine Vertragsverlängerung verloren wird, enttäuscht den Flügelstürmer: "Ich werde mich nicht so bald zur Ruhe setzen, also spiele ich einfach, konzentriere mich auf die Saison und versuche, die Premier League und hoffentlich auch die Champions League zu gewinnen. Ich bin enttäuscht."

Ganz abgeschrieben hat Salah das Thema Liverpool allerdings noch nicht. "Ich liebe die Fans. Die Fans lieben mich. Letztendlich liegt es weder in meinen Händen noch in den Händen der Fans. Wir müssen abwarten", machte er den Fans Hoffnung. Möglicherweise bleibt Salah der Mannschaft von Coach Arne Slot also noch eine Weile erhalten.