5:1 - Beichlers Salzburg fegt über LASK hinweg

Daniel Beichlers Salzburg kann als Wirbelwind der alten Red-Bull-Schule bezeichnet werden. Dank aggressiven Ballgewinnen und blitzschnellen Angriffen fügten sie dem LASK im Top-Duell die erste Niederlage (5:1) unter Dietmar Kühbauer zu.

Bereits früh legten die Bullen los wie die Feuerwehr. Nach nur sechs Minuten schrieb Kerim Alajbegovic nach Vorlage von Stefan Lainer, der den Ball davor eroberte, zum 1:0 an.

Auf Kerim folgte Karim, denn nur vier Minuten später bog Konate zum Jubeln ab. Diesmal kam die Vorlage vom Außenverteidiger auf der anderen Seite, Frans Krätzig, via schnell abgespieltem Freistoß, der die Linzer sichtlich überraschte.

Die erste Antwort vom LASK ließ auch nicht allzu lange auf sich warten. Ex-ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic hielt die Linzer im Spiel (18.), weil er Christoph Langs Abschluss per Ferse unhaltbar abfälschte.

Konate stellt Saisontore von eins auf drei

Es war ein Spiel mit offenen Visieren und Chancen auf beiden Seiten. Während die Chancen aufs 2:2 nicht genutzt wurden, stellte in der 37. Minute Sota Kitano den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Erneut war es ein Ballgewinn im Mittelfeld, das Umschalten war für die Linzer wie so oft an diesem Abend zu schnell und der Japaner netzte aus spitzem Winkel ein.

In der zweiten Halbzeit nahmen die Bullen die Aggressivität etwas hinaus, sorgten in der 64. Minute aber für die endgültige Entscheidung per Eckball - wieder war es Konate. Neuzugang Redzic stellte mit der letzten Aktion auf 5:1.

Damit setzt sich Salzburg mit zwei Punkten an der Spitze ab, drei vor dem LASK, die sogar noch um das obere Playoff zittern müssen.