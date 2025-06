Hitzeschutzplan für OÖ rasch gefordert

"Gibt’s es nun endlich einen eigenen Hitzeschutzplan für Oberösterreich, Frau LH Stellvertreterin Haberlander?", fragen die Grünen.

OÖ. Aktuelle Klimamodelle sagen Europa wieder ein Hitzesommer voraus. Damit auch eine Gefährdung besonders vulnerable Gruppen wie ältere Menschen, Kleinkinder oder Personen mit Vorerkrankungen, speziell in Städten und Ballungsräumen mit hoher Hitzebelastung. Das Land OÖ sollte mittlerweile gerüstet sein und über einen eigenen Hitzeschutzplan verfügen. Vor knapp einem Jahr hatte Gesundheitslandesrätin LH-Stv. Christiane Haberlander (ÖVP) Bereitschaft zu so einem Plan gezeigt. Einen wie ihn andere Bundesländer bereits haben und der sich am überarbeiteten Nationalen Hitzeschutzplan orientiert. Die Grünen fragen in der Landtagssitzung am 5. Juni nach und wollen von LRin Haberlander wissen, mit welchen Maßnahmen sie auf Basis des nationalen Hitzeschutzplans Oberösterreich auf die bevorstehende Hitzebelastung vorzubereiten und insbesondere vulnerable Bevölkerungsgruppen wirksam zu“, sagt Grüne Klubobmann Severin Mayr.