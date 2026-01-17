34-Jähriger bei Frontalcrash mit Pkw getötet

Ein 34 Jahre alter kroatischer Pkw-Lenker ist am Freitag bei einem Unfall im obersteirischen Bezirk Liezen ums Leben gekommen.

Der Mann hatte bei Gegenverkehr überholt, ein Auto touchiert und war dann frontal gegen einen weiteren Wagen geprallt. Drei Personen wurden dabei verletzt, der 34-Jährige hatte lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Er wurde ins UKH Linz gebracht, wo er verstarb. Er dürfte laut Landespolizeidirektion vom Samstag nicht angegurtet gewesen sein.

© BFV Liezen

Der Unfall passierte gegen 17.40 Uhr auf der L715 bei Altenmarkt bei St. Gallen. Der in Oberösterreich wohnhafte Kroate war von Altenmarkt kommend in Richtung Oberlaussa gefahren und wollte einen Pkw überholen. Dabei touchierte er zunächst seitlich einen Wagen, gelenkt von einer 63-Jährigen aus dem Bezirk Murtal, in dem sich zwei weitere Personen befanden. Dann prallte er frontal auf ein weiteres Auto, gelenkt von einem 44-jährigen Kroaten. Die drei Leichtverletzten wurden ins LKH Rottenmann gebracht. Der 34-jährige Kroate musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Er erlag trotz der raschen Einlieferung ins Linzer UKH seinen Verletzungen.