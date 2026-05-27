Nach Sturz schwer verletzt: Kopf von Hausbesitzer eingeklemmt

Der schwer Verletzte musste mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Ein dramatischer Unfall hat sich am Dienstagnachmittag in Ampflwang im Bezirk Vöcklabruck ereignet. Ein Hausbesitzer kam in seinem Garten zu Sturz und geriet dabei in eine äußerst gefährliche Lage. Laut ersten Informationen klemmte sein Kopf zwischen einer Betonstiege und einer Gartenhütte fest.

© FF Aigen

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Mehrere Feuerwehren wurden umgehend alarmiert, um den Verletzten zu retten. Die Einsatzkräfte mussten mit einem hydraulischen Spreizgerät die Seitenwand der Gartenhütte auseinanderdrücken, um den Mann möglichst vorsichtig zu befreien.

Der Verletzte erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der aufwendigen Rettungsaktion medizinisch versorgt.