NÖ sucht DRINGEND 9.000 Pfleger

Bis 2030 explodiert der Bedarf - Jetzt einsteigen und sich einen sicheren Job sichern.

St. Pölten. Alarm im Pflegebereich! Niederösterreich braucht bis 2030 sage und schreibe 9.100 neue Pflegekräfte! Insgesamt sollen dann 84.000 Menschen in der Pflege arbeiten. Und die Chancen für Quereinsteiger waren noch nie so gut!

Tag der offenen Tür lockt Interessierte

Die "Menschen und Arbeit GmbH" (MAG) lud am Montag im Tor zum Landhaus in St. Pölten zum großen Info-Event. Rettungssanitäterin Sophie Hofer aus St. Georgen oder Hotellerie-Mitarbeiterin Doris Kapitzke aus St. Pölten - sie alle wollen den Sprung in die Pflege wagen!

50.000 Arbeitslose als Chance!

Gesundheits-Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) macht's deutlich: In NÖ gibt es rund 50.000 Arbeitslose - viele davon könnten perfekt in die Pflege passen! "Ich bin überzeugt, dass es sehr viele gibt, die in sich spüren, dass Pflege etwas Wertvolles, Schönes ist", so Rosenkranz.

15-Minuten-Test zeigt, ob Pflege zu einem passt

Noch unsicher? Kein Problem! MAG-Beraterin Alice Fritz verrät den Trick: Ein kurzer Online-Test - maximal 15 Minuten - zeigt, welcher Pflegebereich am besten zu einem selbst passt. Danach gibt's individuelle Beratung und volle Unterstützung beim Ausbildungsweg!AMS-NÖ-Chefin Sandra Kern verspricht außerdem: Wer klein anfängt, kann groß rauskommen - das System ist heute so durchlässig wie nie! Einfach einsteigen und Karriere machen - der Pflegeberuf ist und bleibt nämlich KRISENSICHER!