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  3. Kino
Tom und Jerry mischen jetzt wieder das Kino auf
© Einhorn Film

Filmhit der Woche

Tom und Jerry mischen jetzt wieder das Kino auf

Von
28.04.26, 09:00
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Tom und Jerry feiern ihr großes Kino-Comeback und begeben sich ab Donnerstag mit „Der verlorene Kompass“ und viel Streitereien ins antike China.  

7 Oscars, dazu 6 weitere Nominierungen und ewiger Trickfilm-Spaß. Seit 1940 sorgen Kater Tom und Mäuserich Jerry mit ihren skurrilen Verfolgungsjagden für Lach-Erfolge. 161 legendäre Kurzfilme, die seit 1976 auch im deutschsprachigen Raum laufen. Mit dem Klassiker „Vielen Dank für die Blumen“ des unsterblichen Udo Jürgens als Signation. 1992 kam der ersten Kino-Film, bei dem die beiden Erzfeinde gemeinsam dem Mädchen Robyn helfen ihren Vater zu finden. Jetzt, fünf Jahre nach der Realverfilmung unter der Regie von Tim Story, begeben sich Tom & Jerry auf das nächste große Leiwand-Abenteuer. Am Donnerstag (30. April) startet „Tom & Jerry – der verlorene Kompass“, bei dem das legendäre Katz-und-Maus-Spiel mit einer witzigen Zeitreise ins alte China fortgesetzt wird.

Tom und Jerry mischen jetzt wieder das Kino auf
© Einhorn Film

Tom und Jerry mischen jetzt wieder das Kino auf
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Die Story der chinesisch-amerikanischen Ko-Produktion unter der Regie von Zhang Gang verspricht ein witziges Wiedersehen und jede Menge Chaos: Hauskatze Tom will sich als Trainee-Security-Katze im Museum beweisen, als sich ausgerechnet Maus Jerry in die neue Ausstellung rund um den mythischen Astral-Kompass schleichen will.

Tom und Jerry mischen jetzt wieder das Kino auf
© Einhorn Film

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Während der unweigerlichen Verfolgungsjagd aktivieren Tom und Jerry versehentlich einen magischen Kompass, der sie ins China einer längst vergangenen Ära transportiert transportiert. Dort wird Tom von den Bewohnern der goldenen Stadt verehrt, schließlich hält man ihn für einen vom Himmel gesandten Helden.

Tom und Jerry mischen jetzt wieder das Kino auf
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Sein magischer Kompass, den er um den Hals trägt, zieht allerdings auch gleich zwei böse Gangs an: die Phönix-Meister rund um die hübsche Katzendame Jade und den Ratten-Clan, der Jerry auf seine Seite ziehen will. Ein Konflikt mit geheimnisvollen Kräften. Und ein 99-minütiger Kinospaß für Groß und Klein.

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