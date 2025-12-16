Thomas Gottschalk: So schön wird sein Weihnachtsfest trotz Krebs und Umbau-Chaos

Die Entertainer-Legende will sogar selbst den Baum dekorieren und hat große Pläne für das neue Jahr.

Trotz persönlicher Herausforderungen und organisatorischer Turbulenzen wollen Thomas Gottschalk und seine Frau Karina das Weihnachtsfest in diesem Jahr bewusst ruhig und traditionsverbunden begehen. Der an Krebs erkrankte deutsche Entertainer setzt dabei auf Rituale, die ihm Halt geben. „Erst gehen wir in die Kirche. Karina macht eine hervorragende Weihnachtsgans. Ich dekoriere den Baum und spiele ,Stille Nacht‘ auf dem Klavier“, schilderte der 75-Jährige gegenüber dem Magazin Bunte seine Pläne für die Feiertage.

Erst vor Kurzem hatte Gottschalk seine Krebserkrankung öffentlich gemacht und zugleich seinen Rückzug aus dem großen Show-Geschäft verkündet – ein Einschnitt, der seinem Leben eine neue Richtung gibt. Umso wichtiger sei es ihm nun, die stillen Momente zu pflegen und Weihnachten im engsten Kreis zu verbringen.

Chaos im Haus

Überschattet wird die Adventszeit lediglich von einem praktischen Problem: Der Umzug in das neue Haus in Gräfelfing ist noch nicht abgeschlossen. Solange die Umbauarbeiten andauern, wohnt das Paar übergangsweise in einer Münchner Mietwohnung. Dort sorgt ausgerechnet der Weihnachtsbaum für unerwartete Komplikationen. Der bereits gekaufte Baum entpuppt sich als zu groß für die vorübergehende Bleibe. „Da müssen wir dann wohl mit der Kettensäge ran“, sagte Karina Gottschalk mit einem Augenzwinkern.





Mit dem Abschied von der Fernsehgroßbühne beginnt für Thomas Gottschalk ein neuer Lebensabschnitt, den er bewusst gestalten möchte. Statt Studio und Scheinwerferlicht stehen künftig gemeinsame Erlebnisse im Vordergrund. „Karina und ich wollen noch viel von der Welt sehen“, erklärte er. Reisen, Zeit füreinander und ein entschleunigter Alltag sollen nun jenen Raum einnehmen, den jahrzehntelang der Terminkalender des Showmasters bestimmt hat.