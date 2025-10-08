Harald Serafin (†93): Heimische Kultur-Stars nahmen im Stephansdom Abschied

Mittwochnachmittag wurde Österreichs "Mister Wunderbar" auf seiner letzten Reise von Klassik-Stars, Familie und vielen Wegbegleitern noch einmal Tribut gezollt.

Am Mittwochnachmittag nahmen Familie, Freunde und zahlreiche Wegbegleiter im Wiener Stephansdom Abschied von Harald Serafin (†93). Der beliebte Entertainer, langjährige Intendant der Seefestspiele Mörbisch und Publikumsliebling der österreichischen Kulturszene wurde in einer feierlichen Messe geehrt, die von Dompfarrer Toni Faber zelebriert wurde. Das war der explizite Wunsch des Verstorbenen.

Ein handgeschriebener Zettel mit entsprechender Bitte war nach dem Tod des beliebten Kammersängers in dessen Safe gefunden worden. Nun erfüllte die Familie rund um die Kinder Martina und Daniel Serafin diesen.

Harald Serafins Urne im Stephansdom. © APA

Bereits beim feierlichen Einzug erklangen Werke von Johann Sebastian Bach – ein stimmungsvoller Auftakt für eine Zeremonie, die ganz im Zeichen von Serafins großer Leidenschaft für die Musik stand.

Helga Rabl-Stadler und Maria Rauch-Kallat. © Andreas Tischler

Letzte Ehre

In bewegenden Ansprachen erinnerten Ioan Holender, ehemaliger Direktor der Wiener Staatsoper, Hans Niessl, der frühere Landeshauptmann des Burgenlands, sowie Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky an das Leben und Wirken des „Mister Wunderbar“. Sie alle verband mit Serafin eine langjährige Freundschaft und gegenseitige Wertschätzung.

Franz Vranitzky und Ioan Holender © Andreas Tischler

Tränenreicher Moment

Besonders emotional wurde es, als Daniel Serafin, der Sohn des Verstorbenen, ans Rednerpult trat. In seinen bewegenden Worten gedachte er nicht nur dem Vater, sondern auch dem Künstler, der über Jahrzehnte das kulturelle Leben Österreichs geprägt hatte. „Emotionen, Liebe, Übervater, Mensch, Lebensmensch. Das sind die Sachen, die ich mit ihm verbinde", sagt er gegenüber oe24. Sein Vater habe ihn inspiriert, gefordert und gefördert. Er war stets für mich da!"

Alfons Haider sprach sein Beileid aus. © Andreas Tischler

Promis im Dom

Unter den Trauernden befanden sich auch zahlreiche prominente Freunde wie Hans Mahr, Grande Dame Birgit Sarata, Moderatorin Christa Kummer, Moderator Alfons Haider, Sängerin Iva Schell und viele weitere prominente Weggefährten.

Hans Mahr und Birgit Sarata. © Andreas Tischler

Auch Christa Kummer kam zum Abschied © Andreas Tischler

Musikalischer Abschied

Für die musikalische Gestaltung der Messe sorgten Camilla Nylund, Andreas Schager und Lidia Baich – Künstlerinnen und Künstler, die Harald Serafin eng verbunden waren. Ihre Darbietungen machten die Trauerfeier zu einem tief bewegenden musikalischen Gedenken.

Andreas Schager, Camilla Nylund und Lidia Baich. © Andreas Tischler

Mit dieser Feier im Stephansdom verabschiedete sich Österreich von einem großen Entertainer, einem leidenschaftlichen Musikliebhaber und einem Menschen, der mit seinem Charme, seiner Energie und seinem Humor Generationen begeistert hat.