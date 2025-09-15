Stocker, Babler, Nepp: So trauert die Politik um Harald Serafin

Nicht nur die heimische High-Society reagiert betroffen auf den Tod von Harald Serfin. Auch die Politik trauert um "Mister Wunderbar".

Der Tod des langjährigen Intendanten der Seefestspiele Mörbisch, Harald Serafin, rief am Montagnachmittag zahlreiche Reaktionen hervor.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP)

"Mit Harald Serafin hat heute ein ganz großer Österreicher die Bühne für immer verlassen. Wie kaum ein anderer hat er den Aufschwung der österreichischen Kulturszene in der Nachkriegszeit beflügelt und den Menschen die heimische Kultur auf unzähligen Ebenen näher gebracht."

Kulturminister Andreas Babler (SPÖ)

"Harald Serafin war eine prägende Persönlichkeit der österreichischen Nachkriegskultur. Er war nicht nur ein begnadeter Sänger und Kulturmanager, sondern ein wahrer 'Entertainer des Lebens', der mit unvergleichlicher Eleganz Lebensfreude, Stil und Humor verkörperte. Damit berührte und begeisterte er viele Generationen."

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ)

"Mit Harald Serafin verlieren wir nicht nur einen großartigen Künstler, sondern auch einen außergewöhnlichen Menschen und eine Galionsfigur für das Kulturland Burgenland. Er wird uns als grandioser Kammersänger, großartiger Entertainer, Liebling der Nation und 'Mister Wunderbar' in Erinnerung bleiben. [...] Die einzigartige Erfolgsgeschichte der Seefestspiele Mörbisch ist bis heute untrennbar mit Harald Serafin verbunden. In den zwei Jahrzehnten seiner Intendanz hat er eine kulturelle Höchstleistung erbracht und die Seebühne Mörbisch weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht."

Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)

"Harald Serafin hat nicht nur - quasi aus dem Nichts - die Seefestspiele Mörbisch zum Zentrum der Operette gemacht, sondern auch die Wiener Theaterlandschaft immens aufgewertet."

Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ)

"Harald Serafin hat mit Charme, Freude und Überzeugungskraft sein Publikum zu begeistern gewusst. Eine Ausnahmepersönlichkeit, die auf faszinierende Weise die Kunst der Unterhaltung beherrschte."

Markus Figl, Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei

"Harald Serafin war ein einzigartiger Mensch, der mit seiner Leidenschaft, seiner Lebensfreude und seinem Humor unzählige Menschen berührt hat. Er war ein Künstler von Weltrang und zugleich ein warmherziger Wiener, der stets die Nähe zum Publikum suchte."

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP)

"Die Gespräche mit Harald Serafin waren immer 'wunderbar'. Er hat Zeit seines Lebens Lebensfreude vermittelt und diese Lebensfreude auf der Bühne wie im persönlichen Miteinander spürbar gemacht. Wir verneigen uns vor einem großen Künstler und sagen Danke für unzählige unvergessliche Momente."

Karl Mahrer, Kultursprecher der Wiener Volkspartei

"Mit Harald Serafin verliert Österreich nicht nur einen herausragenden Künstler, sondern auch eine unverwechselbare Stimme der Kultur. Als Sänger, Schauspieler, Entertainer und langjähriger Intendant der Seefestspiele Mörbisch hat er Generationen begeistert und die heimische Kulturlandschaft entscheidend geprägt."

Grüner Kultursprecher Werner Kogler

"Mit großer Betroffenheit habe ich vom Tod Harald Serafins erfahren. Er hat Operette gelebt, geprägt und erklärt - als Künstler, als Brückenbauer zwischen Publikum und Kultur und als unverwechselbare Persönlichkeit von Strahlkraft."

Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp

"Er hat es geschafft, der Operette neues Leben einzuhauchen und damit Generationen für diese Kunstform zu begeistern. Sein Engagement für die österreichische Kulturlandschaft war einzigartig und hat bleibende Spuren hinterlassen."