Autoattacke gegen jüdisches Zentrum in New York

Ein Mann hat in der US-Ostküstenmetropole New York eine Autoattacke gegen eine jüdische Einrichtung verübt.

Er habe am Mittwoch (Ortszeit) mit seinem Fahrzeug mehrfach den Hintereingang des Hauptsitzes der orthodoxen Gemeinschaft Chabad Lubawitsch in Brooklyn gerammt, teilte die Polizei mit. Videos zeigen, wie der Pkw gegen die Tür rast, zurücksetzt und dann erneut in sie hinein fährt. Der Fahrer des Autos wurde laut New Yorks Polizeipräsidentin Jessica Tisch festgenommen.

Es seien Ermittlungen wegen eines möglichen Hassverbrechens eingeleitet worden. Verletzte gab es bei dem Vorfall nicht. New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani bezeichnete den Vorfall als "zutiefst beunruhigend". Jegliche Bedrohung einer jüdischen Einrichtung müsse ernst genommen werden. "Antisemitismus hat in unserer Stadt keinen Platz, und Gewalt oder Einschüchterung gegen jüdische New Yorker sind inakzeptabel", schrieb Mamdani im Onlinedienst X.

Auch in den USA war zuletzt eine Zunahme antisemitischer Vorfälle verzeichnet worden. New York ist die Heimat der größten jüdischen Gemeinschaft außerhalb Israels.