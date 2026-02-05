Fahrplanverbesserungen - Angebot der LEOpoldi Regionalbusleistungen wird weiter optimiert

Pünktlich zum Beginn des Sommersemesters am 9. Februar werden in Niederösterreich eine Reihe von Fahrplanverbesserungen bei den niederösterreichischen LEOpoldi Regionalbussen umgesetzt.

Die Optimierungen beinhalten etwa einen neuen Bahnanschluss am frühen Nachmittag in St. Egyden, einen umfassenden Baustellenfahrplan der Linie 720 (Wachau), neue Verbindungen für Schüler der NMS Zistersdorf und eine Reihe von zeitlichen Verschiebungen, um bessere Bahnanschlüsse oder eine optimale Anpassung an Schulzeiten zu gewährleisten. „Unsere Landsleute brauchen einen öffentlichen Verkehr, der verlässlich funktioniert und genau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Genau deshalb sind laufende Anpassungen, eine Verbesserung der Taktungen und ein Angebot, das konsequent weiterentwickelt und nachgeschärft wird, so wichtig“, sagt Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Jährlich profitieren rund 45 Millionen Fahrgäste von den laufenden Verbesserungen des leopoldi Angebotes der NÖVOG. Die Planer stehen dabei in ständigem Kontakt mit Schulen, Gemeinden und Fahrgästen und wissen daher aus erster Hand, wo der Schuh drückt. Zusätzlich werden Qualitätskontrollen durchgeführt sowie insbesondere die Pünktlichkeit der Regionalbusse geprüft. „Der beste Fahrplan hilft nichts, wenn er nicht auf Punkt und Komma umgesetzt wird“, unterstreicht Landbauer. Die aktuellen Fahrplanänderungen betreffen alle fünf Hauptregionen Niederösterreichs und steigern die Gesamtqualität des öffentlichen Verkehres maßgeblich. „Wir wissen von Kundenrückmeldungen, wie sehr die Menschen auf Verlässlichkeit und Sicherheit pochen. Das sehen wir als klaren Qualitätsauftrag und Appell für uns und auch an die ausführenden Verkehrsunternehmen“, so die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Sämtliche Verbindungen sind über die leopoldi Routenplaner der NÖVOG abrufbar (routing.leopoldi.info sowie leopoldi App). Wichtig ist dabei, eine Fahrt nach dem 9. Februar 2026 anzugeben.

Wichtige Änderungen im LEOpoldi Regionalbus Angebot ab 9. Februar 2026

(Änderungen sind auch unter folgendem Link abgespeichert: www.leopoldi.info/service-leopoldi)

A) Niederösterreich Mitte

Linie 720 (Krems - Rossatz - Schönbühel – Melk): Baustellenfahrplan

• Aufgrund einer Baustelle wird die B33 im Bereich von Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr gesperrt.

• Während der Sperre werden die Kurse von bzw. nach Melk und Krems ab Aggsbach über die L109 nach Mauternbach geführt. Zwischen Krems „Bahnhof“ und Aggstein „Aggsteinerhof“ wird ein Pendelverkehr eingerichtet, um eine Verbindung für alle Fahrgäste zu ermöglichen.

• Der Baustellenfahrplan gilt voraussichtlich bis 4. April 2026



Linie 413 (Heiligenstadt - Klosterneuburg - St. Andrä-Wördern -Tulln)

• Die Haltestelle Langenlebarn Tullner Straße wird in Richtung Tulln als Bedarfshalt in den Fahrplan der Linie 413 aufgenommen.

Linie 411 (St. Andrä-Wördern Bahnhof - Tullnerfeld Bahnhof)

• Aufgrund sehr hohen Fahrgastaufkommens und damit verbundenen Verspätungen wird der Kurs 138 auf der Buslinie 411 an Schultagen bereits um 6:43 Uhr ab Tullnerfeld Bahnhof geführt.

Linie 406 (Klosterneuburg-Kierling Bhf. - St. Andrä-Wördern – Tulln)

• Kurs 110 auf der Buslinie 406 wird wegen regelmäßiger Verspätungen künftig um 7 Minuten früher geführt (neu Abfahrt Wipfing/Donau Hauptstraße um 10:30 Uhr)

Linie 405 (St. Andrä-Wördern / Ma. Gugging - Hintersdorf – Steinriegl)

• Kurs 104 auf der Buslinie 405 wird aufgrund der notwendigen Vorverlegung des Nachfolgekurses künftig um 7 Minuten früher geführt (neu Abfahrt 06:50 Steinriegl Hirschbergweg, Wendest.)

B) Weinviertel

Linie 814 (Hollabrunn - Roseldorf - Zellerndorf – Retz)

• Mit 9. Februar 2026 wird die Haltestelle „Suttenbrunn Ortsmitte" in den Fahrplan der Linie 814 (Kurs 118) aufgenommen.

Linie 876 (Retz - Merkersdorf - Hardegg – Horn)

• Mit 9. Februar 2026 wird auf Kurs 103 der Linie 876 die Haltestelle Horn Bahnhof aus dem Fahrplan genommen, um eine pünktliche Ankunft in Horn zu ermöglichen. Die Abfahrt erfolgt für die Fahrgäste am Bahnhof in Retz künftig um 5:45 Uhr.

Linie 564 (Mistelbach - Zistersdorf - Dürnkrut – Drösing)

• Die Linie wird für Schüler aus Jedenspeigen und Sierndorf/March, die vermehrt die NMS Zistesdorf besuchen, angepasst: Die Schüler der NMS Zistersdorf erreichen den Bus nun nach der 5. und 6. Schulstunde.

• Zusätzlich wird die bestehende Wartezeit in Dürnkrut Bahnhof geringfügig reduziert, wodurch ein günstigerer Umstieg zur Bahn gewährleistet ist.

Linien 583 (Poysdorf - Staatz - Laa an der Thaya), 593 (Laa an der Thaya – Hanfthal),

582 (Poysdorf - Falkenstein - Laa an der Thaya

• Die neue Haltestelle Laa Hubergasse (Fahrtrichtung Laa Stadt) wird in den Fahrplan aufgenommen. Durch die neue Haltestelle entfallen die Haltestellen Laa Bahnhof und Laa Anton Bruckner Straße. Durch diese Maßnahme soll die Anton Bruckner Straße verkehrlich entlastet werden.

• Fahrgäste Richtung Laa Bahnhof können die neue in der Nähe (ca. 300m entfernt) liegende Haltestelle Laa Hubergasse als Ausstiegshaltestelle benutzen.

Linie 565 (Mistelbach - Niedersulz – Dürnkrut), Linie 534 (Gänserndorf – Zistersdorf), Linie 505 (Wien Floridsdorf - Wolkersdorf – Zistersdorf)

• Seitens Marktgemeinde Sulz im Weinviertel wird die Haltestelle Obersulz Sulzbachsiedlung auf der Linie 565 aufgelassen. Fährgästen können als Ersatz die Haltestellen Obersulz Unterort oder Niedersulz Frauental nutzen.

Linie 522 (Deutsch Wagram – Aderklaa)

• Der Kurs 109 auf der Buslinie 522 fährt künftig um 15:53 ab, um den Umstieg von den zubringenden Schülergelegenheitsverkehren (SGV) herzustellen.

Linien 526 (Gänserndorf - Angern an der March) und 527 (Angern an der March - Ollersdorf – Stillfried)

Um die Lesbarkeit der Fahrpläne auf den Linien 526 und 527 zu verbessern, werden mit 9. Februar 2026 folgende Maßnahmen umgesetzt:

• Linie 526, Kurs 104, Fahrtabschnitt Ollersdorf Tallesbrunner Straße bis Angern Volksschule: Dieser Abschnitt wird nun in Linie 527, Kurs 120 dargestellt.

• Zwischen Kursen Linie 527/120 und 526/104 besteht eine Durchbindung, sodass man im Fahrzeug sitzen bleiben kann

• Linie 526, Kurs 105: Fahrtabschnitt Angern Bahnhof bis Ebenthal Stillfrieder Straße: Dieser Abschnitt wird nun in der Linie 527, Kurs 125 dargestellt. Zwischen den Kursen Linie 526/105 und 527/ 127 besteht eine Durchbindung, sodass man im Fahrzeug sitzen bleiben kann

• Linie 527, Kurs 108: Die Haltestelle Angern Marktplatz wird aus dem Fahrplan entfernt. Die neue Durchbindung zwischen den Kursen 527/108 und 526/106 erfolgt nun in Angern Volksschule.

• Linie 527, Kurs 106: Die Haltestelle Angern Marktplatz wird aus dem Kurs entfernt. Der neue Umstieg erfolgt auf die Linie 527, Kurs 104 (weiter als 526 Kurs 102 nach Gänserndorf) erfolgt in Angern Volksschule. Damit dieser Anschluss gewährleistet ist, muss der Kurs 106 nun um 06:45 in Stillfried starten.

Linie 591 (Laa an der Thaya - Unterstinkenbrunn – Stronsdorf)

• Kurs 108 wird über die Haltestellen Laa Bahnhof, Laa Anton Bruckner Straße, Laa Kirchenplatz verlängert. Durch diese Maßnahme soll der Vorgängerkurs 106 entlastet werden. Künftig können Schüler aus Unterstinkenbrunn vermehrt den Kurs 108 benutzen.

Linie 580 (Poysdorf - Drasenhofen - Laa an der Thaya)

• Die Abfahrt des Kurses 131 wird um wenige Minuten auf 19:23 Uhr verlegt, um den Anschluss zwischen Linie 560 (Kurs 153) und Linie 580 (Kurs 131) zu gewährleisten.

Baustellenbedingte Fahrplanänderungen:

Auf den folgenden Linien kommt es aufgrund der Baustellentätigkeit der ÖBB zu Fahrplananpassungen. Fahrgäste werden gebeten, regelmäßig ihre Verbindungen zu prüfen (am besten über routing.leopoldi.info bzw. die leopoldi-App)

• Linie 560 (Mistelbach - Poysdorf – Bernhardsthal)

• Linie 561 (Mistelbach - Großkrut - Hohenau/March – Rabensburg)

• Linie 562 (Mistelbach - Neusiedl an der Zaya - Hohenau/March)

• Linie 563 (Mistelbach - Zistersdorf – Drösing)

• Linie 564 (Mistelbach - Zistersdorf - Dürnkrut – Drösing)

• Linie 565 (Mistelbach - Zistersdorf - Dürnkrut – Drösing)

• Linie 569 (Mistelbach - Zistersdorf - Dürnkrut – Drösing)

C) Industrieviertel

Linie 303 Wien Oper/Karlsplatz - Mödling - Baden

• Aufgrund niedriger Inanspruchnahme werden Fahrten zwischen 18.00 und 0:00 Uhr aus dem Angebot genommen, da es hier ein Alternativangebot der Badner Bahn (WLB) bzw. Südbahn (ÖBB) gibt.

• Fahrten zwischen Baden Bahnhof und Baden Rauhenstein, werden in dieser Zeitlage durch die Linie 308 (Baden - Gaaden - Alland - Altenmarkt/Triesting) übernommen, somit verbleibt für Fahrgäste hier die gleiche Angebotsqualität (Mo-Sa halbstündlich bis ca. 22:30 und stündlich bis 00:30; So stündlich bis 00:30).

• Im Nachtverkehr nach 0:00 Uhr verkehrt die Linie 303 weiterhin zwischen Wien und Baden Rauhenstein je drei Mal pro Richtung (diese Kurse bedienen weiterhin die Station Baden Casino).

• Sämtliche Fahrten der Linie 303 werden einheitlich über Mödling geführt (bislang führten verschiedene Linienführungen bei manchen Fahrgästen zu Missverständnissen).

• Ebenfalls aufgrund niedriger Inanspruchnahme und eines guten Alternativangebotes wird der Streckenverlauf Baden Rauhenstein – Bad Vöslau aus dem Angebot genommen (bislang wurden hier drei Verbindungen/Tag mit durchschnittlich unter einem Fahrgast pro Kurs angeboten)

Linie 301 (Bad Vöslau - Baden - Neu Guntramsdorf - IZ NÖ-Süd), Linie 306 (Baden - Alland – Eichgraben), Linie 309 (Wien Hauptbahnhof - IZ NÖ-Süd)

• Taktlückenschließungen und Ausweitungen der Angebote führen zu einheitlichen und übersichtlichen Fahrplänen.

Linie 353 (Wr. Neustadt / Winzendorf - Würflach - Willendorf / Neunkirchen)

• Die Linie 353 stellt ein zentrales Mobilitätsangebot für Schüler und Berufspendler zwischen Wiener Neustadt und Neunkirchen dar. In St. Egyden Bahnhof besteht mit einer Ausnahme eine Bahnanbindung z.B. an den CJX9 der ÖBB.

• Diese Angebotslücke wird geschlossen: Ein neuer Kurs von St. Egyden Bahnhof (Abfahrt 13:46 Uhr) nach St. Egyden bzw. nach Würflach schafft einen Anschluss auf den Zug um 13:37 in St. Egyden Bahnhof.

Linie 373 (Aspang-Markt – Zöbern)

• Kurs 106 fährt um einige Minuten früher ab, somit ist um 07:02 Uhr ein Anschluss an die Bahn in Aspang Markt Bahnhof gegeben.

D) Waldviertel

Linie 736 (Zwettl - Rappottenstein - Groß Gerungs – Karlstift)

• Kurs 129 endet derzeit bereits in Kamp und wird ab 09. Februar bis Arbesbach mit Ankunft 17:08 Uhr weitergeführt. Für einige Fahrgäste entfällt damit ein langer Fußmarsch von Kamp bis Arbesbach.

Linie 784 (Ysper - Yspertal – Altenmarkt)

• Auf Wunsch der Gemeinde und von Eltern und Schülern fahren alle Busse Richtung Altenmarkt bis zur Haltestelle Altenmarkt Ostrongstraße. Damit sind insbesondere Schüler sicherer unterwegs, es entfällt das Queren der Straße von/zur Volksschule.

E) Mostviertel

Linie 685 (Kilb - Ruprechtshofen – Wieselburg)• Aufnahme der Haltestelle Pressbach bzw. Breiteneich bei einigen Kursen wegen verschiedenen Unterrichts-Enden beim Schulstandort WieselburgLinie 7 (Stadtbus Ybbs/Donau Ybbs/Donau Bahnhof - Säusenstein)• Der Bus der Linie 7 fährt schultags einige Minuten später vom Bahnhof Ybbs ab. Hintergrund: An Schultagen fährt die Linie 7 nun erst um 12:56 vom Bahnhof Ybbs nach Säusenstein und stellt somit einen Anschluss an die Linie 5 von Wieselburg (Gymnasium) kommend her. Damit entsteht eine Verbindung von Wieselburg bis Säusenstein auch zu dieser Zeitlage (Ende 5. Schulstunde).• An schulfreien Tagen verbleibt die Linie 7 bei der derzeitigen Zeitlage, um auch zu Ferienzeiten eine Umstiegsverbindung von der Westbahnstrecke von Ybbs nach Säusensteinanzubieten.Weitere Fahrplanänderungen werden von den Fachleuten der NÖVOG geprüft mit dem Ziel von zusätzlichen konkreten Verbesserungen mit Ende der Osterferien. Fahrgäste werden gebeten, regelmäßig ihre Verbindungen unter routing.leopoldi.info bzw. die leopoldi App zu prüfen.