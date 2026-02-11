Mathe-Note bestimmt Kinoticket-Preis

Je besser die Note, desto günstiger das Kinoticket.

OÖ. Wer am Freitag, 13. Februar 2026, mit dem aktuellen Semesterzeugnis in die oberösterreichischen Cineplexx Kinos kommt und es an der Kinokasse vorzeigt, darf sich über Filme zum stark vergünstigten Preis freuen – abhängig von der Mathenote. Je besser die Note, desto günstiger der Ticketpreis. Wer einen Einser hat, bekommt das Ticket um 1,90 Euro.

Wer einen Zweier hat, bei dem steht auch der Zweier beim Preis vorne. Ein Dreier gewährt um 3,90 Euro Eintritt. Eine negative Note kann man um 5,90 Euro bei einem spannenden Film vorübergehend vergessen.

„Ein Zeugnis ist mehr als eine Zahl am Papier – es ist der Schlusspunkt unter einem Semester voller fleißiger Arbeit. Mit unserer Zeugnisaktion möchten wir genau diesen Moment feiern und Österreichs Schüler:innen einen richtig schönen Start in die Ferien ermöglichen“, sagt Florian Vorraber, Head of Marketing bei Cineplexx.