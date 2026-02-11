Geheimer Chat: Knaller im Pilnacek-Ausschuss um Pilz-Anwalt

Schon sehr früh hat der Anwalt von Peter Pilz versucht, Zeugen zu finden, die die Theorien des Ex-Politikers über den Tod von Christian Pilnacek unterstützen.

Volkert Sackmann ist in der Affäre Pilnacek schon mehrfach aufgetaucht - so berichtete oe24 bereits darüber, dass es der Anwalt von Ex-Politiker Peter Pilz war, der die Ermittlungen rund um den Tod des verstorbenen Justiz-Sektionschefs lostrat: Sackmann formulierte die entsprechende Anzeige von Pilnaceks Lebensgefährtin Karin Wurm.

Nun, am Mittwoch ist Karin Wurm im Pilnacek-U-Ausschuss geladen. Als Vertrauensperson wurde - erraten - Volkert Sackmann genannt. oe24 wurde in diesem Zusammenhang ein brisantes Dokument zugespielt.

Das ist der geheime Chat

Am 13. Dezember - also nicht einmal zwei Monate nach dem Tod Pilnaceks- hatte der Anwalt eine Person kontaktiert, die bei der Bergung der Leiche anwesend war. Ziel: Sackmann bat um Information rund um die Auffindung Pilnaceks am 20. Oktober 2023 in Rossatz.

"Ich glaube nicht daran"

Brisant: Sackmann nannte keine Auftraggeber, stellte sich aber als "Anwalt und ehemaliger Staatsanwalt" vor, der "mit Christian Pilnacek zusammengearbeitet hat". Und: Sackmann machte auch gleich klar, dass er nicht an Suizid glaube: "Ich bin - ehrlich gesagt - sehr verstört, weil ich nicht glauben kann, dass er sich das Leben genommen hat."

Der Chat dürfte im U-Ausschuss für einen Eklat sorgen - denn ÖVP-Fraktionschef Andreas Hanger will ihn thematisieren. Und er will Sackmann als Vertrauensperson Wurms sogar ausschließen lassen. Kann doch eine Vertrauensperson ausgeschlossen werden, wenn sie "die Auskunftsperson (...) beeinflussen könnte". Allerdings: Formellen Antrag kann Hanger keinen stellen - dazu bräuchte er die Stimmen seiner Koalitionspartner SPÖ und NEOS.

oe24 hat bei Anwalt Volkert Sackmann um eine Stellungnahme nachgefragt: "Zu allen Fragen kann ich Ihnen schon aus Gründen anwaltlicher Verschwiegenheitsverpflichtung keine Auskunft erteilen", so der knappe Kommentar