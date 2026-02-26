Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Silvia Schneider und Viktoria Lauterbach 
© Vossen / Branding Identity / Thomas Meyer

Beim Figlmüller

Vossen lud Silvia Schneider & Co. zur Schnitzel-Party

26.02.26, 10:31
Teilen

Wenn Textil-Kultur auf Kulinarik trifft lässt sich die heimische Society nicht lange bitten.

In der legendären Schnitzelakademie von Figlmüller präsentierte der österreichische Premiumtextilhersteller Vossen seine erste Küchentextilkollektion. Die Location war dabei aber nicht zufällig gewählt. Das Traditionsunternehmen und das Gastro Urgestein Figlmüller stehen seit mehr als 100 Jahren für gutes Handwerk, für außergewöhnliche Qualität und für Genuss.

Karin Teigl, Toni Polster, Patricia Kaiser, Arabella Kiesbauer 

Karin Teigl, Toni Polster, Patricia Kaiser, Arabella Kiesbauer 

© Vossen / Branding Identity / Thomas Meyer

Beim exklusiven Event wurde die erste Küchenkollektion "Flavour & Flair" von Vossen direkt im Einsatz getestet. Mit dabei waren zahlreiche prominente Gäste, die sogar selbst den Kochlöffel schwangen und sich dabei so manche Inspiration holten.

Markus Brunner, Dominik Heinrich, Silvia Schneider 

Markus Brunner, Dominik Heinrich, Silvia Schneider 

© Vossen / Branding Identity / Thomas Meyer

Promis am Herd

Unter der Leitung von Figlmüller-Küchenchef Markus Brunner bereiteten Viktoria Lauterbach, Silvia Schneider, Arabella Kiesbauer, Karin Teigl, Caroline Athanasiadis, Patricia Kaiser, Toni Polster, Stefan Koubek und Dominik Heinrich echte Wiener Klassiker zu: Das originale Wiener Schnitzel sowie einen flaumigen Kaiserschmarrn, sozusagen die Hauptdarsteller der österreichischen Küche.

Toni Polster und Christian Mucha

Toni Polster und Christian Mucha

© Vossen / Branding Identity / Thomas Meyer

Die neuen Küchentextilien kamen dabei zum Einsatz und wurden beim Kochen, Polieren und Servieren auf Herz und Nieren getestet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen