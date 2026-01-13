DARUM lieben Influencer TV-Liebling Kai Pflaume

Kai Pflaume ist seit Jahrzehnten ein Fernsehliebling. Inzwischen erreicht der Moderator auch auf Social Media ein Millionenpublikum – und überzeugt dabei selbst Deutschlands bekannteste Influencer.

Kai Pflaume (58) hat es geschafft, neben seiner TV-Karriere auch als Social-Media-Star erfolgreich zu sein. Auf seinen Kanälen spricht er vor allem junge Menschen an und erreicht große Reichweiten. "Auf meinen Socials habe ich die Möglichkeit, viele spannende Themen, die mich interessieren oder bewegen, direkt mit meiner Community zu teilen", erklärt Pflaume. Auf seinem YouTube-Kanal "Ehrenpflaume", den er im ersten Corona-Lockdown 2020 startete, folgen ihm rund 768.000 Abonnenten. Bei Instagram zählt er etwa eine Million Follower, bei TikTok rund 300.000. Besonders erfolgreich ist das YouTube-Format "Ein Tag mit …", in dem Pflaume bekannte Influencer einen Tag lang begleitet.

Influencer erklären den Erfolg

Twitch-Streamer MontanaBlack betont gegenüber der "Bild"-Zeitung Pflaumes langjährige TV-Präsenz: "Kai ist seit gefühlt 35 Jahren im TV tätig und hat regelmäßig seine Shows." Diese Bekanntheit nutze Pflaume geschickt für seine Online-Formate. Zudem wirke er "sehr sympathisch, nah und authentisch".

© Screenshot/Twitter

Auch Food-Influencerin Sally Özcan hebt Pflaumes Persönlichkeit hervor. Den ersten Kontakt hielt sie zunächst für einen Scherz: "Da stand in meinem E-Mail-Posteingang nämlich 'Pflaumenkuchen, mit Streusel oder ohne?' Und der Absender war einfach: Kai Pflaume." Über die Zusammenarbeit sagt sie: "Er ist halt wirklich wahnsinnig authentisch, ein superehrlicher Mensch. Sehr sozial auch."

Austausch mit der Community

© Getty Images

Besonders schätzt Pflaume den direkten Kontakt mit seinen Fans: "Meine Socials sind wunderbare Kanäle, um mich tagtäglich mit meinen Fans und Zuschauern auszutauschen."