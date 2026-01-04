Peinlicher Patzer von Kai Pflaume bei "Wer weiß denn sowas?"

Der Quizmaster lag dieses Mal völlig daneben.

In der beliebten ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ kommt es immer wieder zu humorvollen und überraschenden Momenten – doch in der aktuellen Ausgabe sorgte Moderator Kai Pflaume selbst für Kopfschütteln.

Der 58-jährige TV-Star, der seit vielen Jahren als das Gesicht der Wissensshow gilt und als sicherer Navigator durch die kuriosesten Faktenfragen bekannt ist, lag bei einer geografischen Frage völlig daneben. In einer Runde mit den Teamkapitänen Wotan Wilke Möhring und Bernhard Hoëcker sowie den prominenten Gästen Yvonne Catterfeld und Christoph Maria Herbst ging es um die Stadt Lichtenfels – und Pflaume brachte mit seiner Antwort so manche Zuschauerin zum Staunen.

Peinliche Verwechslung

Als Herbst ihn fragte, wo denn die Stadt Lichtenfels liege, antwortete Pflaume mit großem Selbstbewusstsein: „In den neuen Bundesländern, geografisch gesehen im Osten.“ Doch dieser Eindruck sollte sich als komplett falsch herausstellen. Schon wenige Momente später zeigte ein Einspieler, dass der gesuchte Vorfall in Lichtenfels in Oberfranken stattgefunden hat – und damit mehrere hundert Kilometer entfernt von den ostdeutschen Bundesländern.

Diese Verwechslung war besonders brisant, weil Pflaume selbst jahrelang im süddeutschen Raum lebt und allgemein für seine Kenntnis im Umgang mit deutschen Fakten geschätzt wird. Dass der Wahlbayer ursprünglich aus der DDR stammt, sorgt zudem für Kopfschütteln.

Der Moderator nahm den Fauxpas mit Humor und führte die Sendung trotzdem souverän weiter. Doch im Netz wurde der Moment schnell zum Thema: Für Diskussionen sorgte vor allem, dass ausgerechnet der Quizmaster bei einer Frage zur deutschen Geografie so deutlich daneben lag – und viele TV-Fans konnten sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.