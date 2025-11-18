Hangover, Romantik und Abenteuer: Kai Pflaume und "Knossi" auf Hochzeitsreise

Der Moderator kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Nach "Nur die Liebe zählt" wird er jetzt zum Hochzeits-Crasher.

Kai Pflaume und Jens "Knossi" Knossalla erkunden Hochzeitstraditionen weltweit in ihrer neuen ARD-Sendung. Mit "Nur die Liebe zählt" wurde Kai Pflaume bekannt, nun kehrt er mit "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise" zu seinen TV-Wurzeln zurück.

Mehr lesen:

Hangover-Party

Ab 13. Dezember ist die Sendung in der ARD Mediathek und ab 23. Dezember im Ersten zu sehen. Die Moderatoren begleiten fünf Brautpaare in Mexiko, Ghana, Indien, der Mongolei und der Insel Vanuatu im Südpazifik. Sie erleben eine Charro-Hochzeit in Guadalajara, eine viertägige Feier in Delhi, eine Dschungelhochzeit im Südpazifik und eine Nomadenhochzeit in der Wüste Gobi. Dabei berichtet "Knossi" von den wilden Nächten mit Kai Pflaume, spricht sogar von "Hangover" Teil vier.





Kai Pflaume beschreibt die Reise mit Knossi als "unvergessliches Abenteuer", betont die Bedeutung von Werten und Liebe. Knossi nennt die Erlebnisse "emotional, verrückt und berührend". Die fünf 45-minütigen Folgen werden an verschiedenen Terminen ausgestrahlt: Dienstag, 23. Dezember, 21:45 Uhr; Donnerstag, 1. Januar, 17:45 Uhr; Samstag, 3. Januar, 17:45 Uhr sowie am Sonntag, 4. Januar, mit zwei Folgen ab 17:45 Uhr.