conte
Serie-A-Schlager

Siegesserie vs. Krise: Inter jagt Napoli in Topspiel

24.10.25, 15:41 | Aktualisiert: 24.10.25, 18:50
Vor dem Serie-A-Topspiel gegen Inter Mailand steckt Napoli in der Krise. Der Titelverteidiger kassierte ein 2:6 in Eindhoven und hat in der Liga zwei der letzten drei Spiele verloren. Inter kommt mit sieben Siegen in Folge.

Am Samstag (20.45 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) trifft Napoli im Serie-A-Topspiel auf Inter Mailand - und steckt in einer tiefen Krise. Der Titelverteidiger kassierte am Dienstag ein 2:6-Debakel bei PSV Eindhoven in der Champions League und verlor zwei der letzten drei Ligapartien.

Inter in beeindruckender Form

Die Mailänder reisen mit sieben Pflichtspielsiegen in Folge an den Vesuv und wollen Revanche für den knapp verpassten Scudetto der Vorsaison nehmen. Während Inter auch ohne verletzten Topstürmer Marcus Thuram von Erfolg zu Erfolg eilt, kommt bei Napoli Sand ins Getriebe.

Conte kritisiert Transferpolitik

Trainer Antonio Conte sieht den Grund in zu vielen Neuzugängen: "Meiner Meinung nach waren das zu viele, aber wir hatten keine Wahl." Durch die Rückkehr in die Champions League verpflichtete Napoli neun neue Spieler. "Auf jeden Fall ist klar, dass diese Saison aufgrund dieser Thematik schwierig wird."

Tabellensituation in Serie A

Sowohl Napoli als auch Inter (je 15 Punkte) liegen hinter Milan (16). Beide haben jedoch drei Punkte Vorsprung auf Juventus Turin, der seit sieben Spielen sieglos ist und bei Lazio Rom antritt. Für Juve-Trainer Igor Tudor könnte bei einer weiteren Niederlage der Job gefährdet sein.

