Heidi Klum gibt in neuer TV-Doku private Einblicke in Leben und Familie

Model-Mama Heidi Klum gewährt seltene Einblicke: In einer neuen ProSieben-Doku werden sie und ihre Kinder Leni und Henry rund um den Globus begleitet – vor, während und nach ihren Jobs.

Heidi Klum öffnet die Türen zu ihrem Leben wie nie zuvor. Die neue Doku "On & Off Catwalk – by Heidi Klum" begleitet sie gemeinsam mit ihren Kindern Leni und Henry rund um den Globus. ProSieben verspricht exklusive Einblicke ins Arbeits- und Familienleben – "mit Bildern, die man so noch nicht gesehen hat", so Manager Henrik Pabst.

Familienpower und Glamour

Kürzlich präsentierte Heidi Klum die zweistündige Musikshow "HeidiFest" aus dem Münchner Hofbräuhaus. Mit dabei: Ehemann Tom Kaulitz, Bruder Bill, die vier Kinder, ihre Mutter Erna und Freunde aus Deutschland und den USA. Die neue Doku soll noch persönlicher werden und die Klums in Alltag, Jobs und privaten Momenten zeigen.

Heidi seit Jahren ProSieben-Ikone

Seit 2006 prägt Klum mit "Germany's Next Topmodel" das ProSieben-Programm. Die neue Reihe legt den Fokus stärker auf Familie und Arbeit abseits des Laufstegs, verspricht spannende Einblicke in das Leben einer der bekanntesten TV-Persönlichkeiten Deutschlands.