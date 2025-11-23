Heidi Klum erntete Mega-Shitstorm für Magazin-Cover

Die Model-Ikone sieht sich erneut mit Kritik konfrontiert. Fans meinen, dass bei einem ihrer neuesten Shootings mit der Retusche zu weit gegangen wurde.

Heidi Klum, 52, feierte vor kurzem in München nicht nur ihren dritten Bambi, sondern wurde von Glamour auch zu einer der „Women of the Year“ gekürt – in der Kategorie „Global Icons“. Kaum eine beschreibt die Modewelt seit drei Jahrzehnten so konsequent und weltweit sichtbar wie sie. Doch statt Glücksgefühlen erntet das Supermodel nun heftige Kritik.

Mehr lesen:

Preisregen für Heidi – aber das Netz ist empört

„Ein Symbol für Selbstbestimmung, Female Empowerment und echte Ausdauer“, begründete Glamour die Auszeichnung. Eine Karriere, die mit einem legendären Sports Illustrated-Cover 1998 begann, hat Heidi längst in die Riege der Mode-Ikonen katapultiert.

Doch ausgerechnet das neue Titelbild zur Ehrung sorgt für Ärger. Unter dem Instagram-Post des Magazins überschlagen sich kritische Kommentare. Viele Follower erkennen das Model kaum wieder.

Fans sauer

„Ist das ein KI-Bild?“, wundert sich eine Userin. „Sie sieht nicht mehr aus wie sie selbst“, meint ein anderer.

„Warum so retuschiert? Sie ist doch auch MIT Falten wunderschön“, heißt es mehrfach.

Vor allem die Frage, warum eine über 50-jährige Frau, die für ihr Lebenswerk geehrt wird, auf dem Foto wie Mitte 20 erscheint, sorgt für Unverständnis. Ein Kommentar bringt es auf den Punkt: „Wollt ihr Heidi Klum ehren – oder das Idealbild einer 20-Jährigen?“

Heidi betont gern, dass sie älter wird

Heidi selbst gibt sich seit Jahren betont entspannt, was das Älterwerden betrifft. Sie sagt offen:

„Wollen wir nicht alle alt werden? Ich freue mich auf 60, 70 – hoffentlich auch 80 und 90.“ Gleichzeitig gesteht sie unumwunden: „Ich bin total pro Botox.“

Ein frischer, jugendlicher Look ist ihr also wichtig – doch viele Fans finden, dass die aktuelle Retusche übers Ziel hinausgeschossen ist.