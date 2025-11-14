Schlemmen ohne schlechtes Gewissen: So sparen Sie Kalorien am Weihnachtsmarkt

Ab heute öffnen bereits die meisten Wiener Weihnachtsmärkte ihre Tore! Da gehört ein Bummel über den Christkindlmarkt einfach dazu. Doch an jeder Ecke lauern Kalorienfallen. Wer nicht zunehmen will, kann sich trotzdem mit diesen cleveren Tricks durch die Köstlichkeiten schlemmen, ganz ohne Reue!

Der Weihnachtsmarkt ist ein echtes Schlemmerparadies: Glühwein, gebrannte Mandeln, Kartoffelpuffer: ein Bissen hier, ein Schluck da, und plötzlich sind wir um einige Kilo schwerer. Aber keine Sorge, auch in der Adventzeit muss niemand auf Genuss verzichten! Mit ein paar cleveren Tricks können Sie köstlich schlemmen und trotzdem Kalorien sparen. So geht’s!

Glühmost statt Punsch

© Getty Images

Was wäre ein Weihnachtsmarkt ohne ein köstliches Heißgetränk? Doch Achtung: Die klassischen Favoriten wie heiße Schokolade oder Punsch sind wahre Kalorienbomben. Ein Becher heiße Schokolade enthält zum Beispiel stolze 400 Kalorien, und auch der Punsch ist nicht gerade ein Leichtgewicht. Wer trotzdem nicht auf ein warmes Getränk verzichten möchte, greift am besten zu Glühmost! Mit nur 98 Kalorien pro Glas ist der fruchtige Apfelglühwein die kalorienärmere Alternative.

Ofenkartoffeln statt Kartoffelpuffer

Auf den meisten Weihnachtsmärkten finden sich neben den süßen Leckereien auch deftige Köstlichkeiten wie Kartoffelpuffer und Pommes frites. Diese frittierte Kost hat es in sich und zählt zu den Kalorienfallen schlechthin. Ofenkartoffeln sind dagegen eine hervorragende, gesunde Alternative. Sie stecken voller Ballaststoffe und Vitamine, die lange satt machen und zudem einen gesunden Beitrag zur Ernährung leisten. Wenn Sie dann noch zu einer leichten Joghurtsoße statt Mayonnaise greifen, haben Sie eine köstliche Mahlzeit für nur etwa 150-200 Kalorien.

Maroni statt gebrannte Mandeln

Wer kann dem süßen Duft von gebrannten Mandeln widerstehen? Leider schlagen diese zuckerüberzogenen Leckerbissen mit ca. 500 Kalorien pro 100 Gramm ordentlich zu Buche. Eine kalorienärmere und dennoch köstliche Alternative sind geröstete Maronen. Diese enthalten nur etwa 190 Kalorien pro 100 Gramm und liefern zusätzlich wertvolle Nährstoffe wie Kalium, Vitamin B und Ballaststoffe.

Champignons statt Bratwurst

Bratwurst und Co. – das sind die Klassiker, auf die kaum jemand verzichten möchte. Doch auch hier gibt es eine leichtere Alternative: Champignons! Mit würziger Kräutersoße werden sie zum kalorienarmen Genuss und schlagen mit nur 300 Kalorien zu Buche. Im Vergleich zur Bratwurst mit Bratfett und Soße, die schnell die 500 Kalorien-Marke knackt, eine perfekte Wahl für alle, die nicht auf Geschmack verzichten wollen, aber Kalorien sparen möchten.

Weitere clevere Tipps, um Kalorien zu sparen

© Getty Images

Verbote machen nur unglücklich

Verbieten Sie sich nicht alles – das macht nur unbemerkt Lust auf mehr. Gönnen Sie sich gezielt ein süßes oder deftiges Gericht und genießen Sie es ohne schlechtes Gewissen.

Nie hungrig gehen

Wenn der Hunger groß ist, greifen wir zu allem, was uns in den Weg kommt. Gehen Sie also nicht mit leerem Magen auf den Weihnachtsmarkt! Ein kleiner Snack vorher wirkt Wunder und hilft, die Kalorienfallen zu meiden.

Teilen macht doppelt Spaß

Wenn Sie mit Freunden oder Ihrem Date unterwegs sind, teilen Sie Ihre Leckereien! So können Sie sich durch das Angebot probieren, ohne gleich die gesamte Kalorienlast zu tragen.

Bleiben Sie aktiv

Nach dem Naschen hilft ein kleiner Spaziergang durch die festlich beleuchteten Straßen. Wer sich nach dem Besuch des Marktes noch etwas bewegt, kann die aufgenommenen Kalorien ganz leicht ausgleichen.