Im großen Kalorien-Check: Diese Krapfenfüllung hat die wenigsten Kalorien

Wenn am 11. November um 11:11 Uhr in ganz Österreich der Fasching beginnt, ist eines sicher: Der Krapfen darf nicht fehlen! Doch wer auf seine Linie achtet, schaut vielleicht nur neidisch zu. Aber das muss nicht sein: Wer die richtige Füllung wählt, kann viele Kalorien sparen.

Ob als süße Belohnung nach dem Faschingsumzug oder als kleiner Gaumenschmaus im Büro: Ein Krapfen darf am 11.11. einfach nicht fehlen. Mit Marillenmarmelade, Schokoladenfüllung oder sogar in der veganen Variante: Das goldbraune Hefegebäck sorgt bei Jung und Alt für strahlende Gesichter. Doch aufgepasst: Krapfen sind nicht gerade kalorienarm! Wer die richtige Füllung wählt, kann trotzdem schlemmen, ohne gleich ein schlechtes Gewissen zu bekommen.

Das steckt hinter der Krapfen-Tradition

Die Geschichte des Krapfens reicht viele Jahrhunderte zurück. Schon im Mittelalter war es Brauch, vor der Fastenzeit noch einmal richtig zu schlemmen, mit Speisen, die reich an Fett, Zucker und Eiern waren. Damals wurden die Krapfen in heißem Schmalz ausgebacken, um die Vorräte an Fett aufzubrauchen, bevor die Fastenzeit begann.

Heute sind Krapfen nicht mehr nur in der Faschingszeit beliebt, sondern werden das ganze Jahr über genossen. Doch Vorsicht: Sie sind auch wahre Kalorienbomben: Wer nicht aufpasst, hat schnell seine tägliche Kalorienzufuhr erreicht.

Dieser Krapfen hat am wenigsten Kalorien

Heute gibt es Krapfen in unzähligen Varianten – gefüllt, glasiert, bestäubt oder sogar mit bunten Toppings. Die Füllung macht dabei oft den größten Unterschied, sowohl geschmacklich als auch in Sachen Kalorien. Hier der große Kalorienvergleich:

Krapfen mit Apfelmusfüllung: ca. 210 kcal

Krapfen mit Marmelade: ca. 220 kcal

Krapfen mit Cremepudding: ca. 285 kcal

Krapfen mit Eierlikör: ca. 290 kcal

Krapfen mit Schokolade: ca. 320 kcal

Damit ist der Apfelmus-Krapfen der klare Sieger, wenn es um die kalorienbewusste Wahl geht. Er enthält nicht nur weniger Zucker und Fett als viele andere Varianten, sondern schmeckt auch angenehm fruchtig und leicht.

So sparen Sie zusätzlich Kalorien beim Krapfenessen

Auch wenn die Zuckerkruste verlockend aussieht, kann man sie ruhig weglassen, der Staubzucker macht einen erheblichen Teil der Kalorien aus. Wer sich für die Füllung entscheidet, sollte eher zu Apfelmus oder Marmelade greifen, statt zu schweren Varianten wie Schokolade oder Pudding, das spart gleich bis zu 100 Kalorien pro Krapfen.

Eine weitere Möglichkeit, Kalorien zu sparen, ist, den Krapfen zu teilen. Denn geteilte Freude ist schließlich doppelte Freude und halbe Kalorien! Wer gerne selbst backt, kann den Krapfen auch im Ofen statt in Fett ausbacken, was den Kaloriengehalt noch einmal deutlich reduziert.