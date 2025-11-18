Spazierengehen statt Sport? Das sagen Studien wirklich dazu

Spazierengehen statt schweißtreibendem Workout? Klingt verlockend, vor allem, wenn es draußen kalt ist. Studien zeigen überraschende Effekte, die Sie so vielleicht nicht erwartet hätten.

Der Winter kommt, die Motivation geht und plötzlich wirkt ein gemütlicher Spaziergang deutlich attraktiver als eine schweißtreibende Sporteinheit. Aber mal ehrlich: Kann Gehen wirklich mit klassischem Ausdauersport mithalten?

© Getty Images

Spazierengehen: viel mehr als ein „bisschen Bewegung“

Spazierengehen gilt oft als „Sport Light“. Wie Studien aber beweisen: Zu Unrecht! Studien zeigen, dass regelmäßiges Gehen bei Menschen mit sitzender Tätigkeit das Körpergewicht, die Fettmasse und den Körperfettanteil reduziert. Und das Beste: Es spielt keine Rolle, ob Sie 30 Minuten am Stück gehen oder die Strecke über den Tag aufteilen. Die positiven Effekte bleiben gleich.

Gehen ist eine unserer natürlichsten Bewegungsformen. Es bringt den Kreislauf in Schwung, ohne den Körper zu überfordern, und ist damit eine perfekte Option für alle, die nicht joggen wollen oder können.

Kann Spazierengehen wirklich die Ausdauer trainieren?

Ganz ehrlich: Ein Spaziergang ersetzt keinen Dauerlauf und schon gar kein Intervalltraining. Aber als moderate Ausdauerbelastung kann er sehr wohl Ihre Fitness verbessern. Fachleute betonen, dass selbst lange Spaziergänge, ab etwa zehn Kilometern, zu einer deutlich besseren Ausdauer führen können.

Regelmäßig gehen heißt: Ihr Körper lernt, Sauerstoff effizienter zu nutzen, Ihre Muskeln arbeiten ökonomischer und Ihre Leistungsfähigkeit steigt - ohne dass Sie danach völlig außer Atem sind.

© Getty Images

Das bringt Ihnen regelmäßiges Gehen

Schon langsames Spazierengehen kann eine ganze Menge:

Sauerstoffumsatz verbessern

Immunsystem stärken

Muskeln aufbauen

Gewicht reduzieren

Gelenke entlasten

Herz und Gefäße trainieren

Diabetesrisiko senken

Stoffwechsel ankurbeln

Gehirnleistung steigern

Glückshormone freisetzen

Kurz gesagt: Ihr Körper liebt Gehen.

Mehr Schritte, längeres Leben

Besonders beeindruckend: Studien zeigen, dass Menschen, die ihre Schritte von 4.000 auf 8.000 pro Tag steigern, ihr Sterberisiko über zehn Jahre um 50 Prozent senken können. Bei 12.000 Schritten täglich sinkt das Risiko sogar um über 60 Prozent. Entscheidend ist dabei nicht das Tempo, jede einzelne Schrittbewegung zählt.

Ja, Spazierengehen kann ein echter Fitness-Booster sein

Gehen ist vielleicht nicht so glamourös wie Joggen oder HIIT-Workouts, aber seine Wirkung ist wissenschaftlich erwiesen. Wer regelmäßig spazieren geht, tut viel für Gesundheit, Stimmung und langfristige Fitness.