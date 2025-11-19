Angel-YouTuber stirbt auf hoher See

Der US-YouTuber Mikey Rijavec, bekannt in der US-amerikanischen Angel-Szene, liebte das Meer. Doch nun fand er dort seinen Tod. Seine Leiche wurde vor der Küste Mexikos gefunden.

Am 11. November erhielt die Küstenwache einen Notruf. Mikey Rijavec meldete sich per Funk. Er ist mit seinem kleinen Motorboot vor Baja California in Seenot geraten. Offenbar hat der Motor Probleme bei schwerem Seegang.

Die Küstenwache verlor danach den Kontakt mit ihm, wie sein Bruder Gregory auf der Spenden-Seite "GoFundMe" schreibt. Nach dem 40-Jährigen wurde tagelang mit Hubschraubern, Marineschiffen, Freiwilligen und Freunden gesucht.

Boot ohne Mikey gefunden

Mikey begeisterte auf seinem YouTube-Kanal "SD Fish and Sips" seine rund 20.000 Abonnenten fürs Angeln. In seinen Videos zeigte er spektakuläre Fänge, Sonnenaufgänge auf dem Meer, das Leben eines Naturliebhabers und echte Abenteuer.

Doch die Suche endete tragisch. Wenige Tage nach seinem Notruf wurde das türkisfarbene, rund 4,3 Meter lange Mini-Boot leer und gekentert gefunden. Laut US-Medien trieb das Boot etwa fünf Seemeilen (rund neun Kilometer) vor der Küste von Baja California Sur (Mexiko). Es fehlten dabei der Außenbordmotor und der Influencer.

Traurige Nachricht am Montag

Am Montag wurde sein Körper im Meer entdeckt. Sein Bruder hat den Tod mittlerweile bestätigt. Die genaue Todesursache ist derzeit noch unbekannt.

Auf "GoFundMe" meldete sich Gregory und verabschiedete sich mit einer traurigen Nachricht von seinem Bruder: "Es ist Zeit, dass die vielen Menschen, die nach Mikey gesucht haben, endlich Ruhe finden und Frieden schließen. Mikeys Körper wurde heute im Wasser bei San Cristóbal gefunden. So schwer es ist, das zu akzeptieren, es gibt uns wenigstens Gewissheit."

Er bedankte sich bei allen Helfern. Er schrieb: "Jeder gab alles, ob er Mikey kannte oder nicht – weil sie wussten, da draußen braucht ein Mensch Hilfe."