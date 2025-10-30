TikTok-Star stirbt mit nur 29 Jahren

Sie kämpfte gegen eine aggressive Krebserkrankung und berührte Millionen. Jetzt ist TikTokerin Kaelin „Kae“ Bradshaw im Alter von 29 Jahren gestorben.

Die US-Influencerin Kaelin „Kae“ Bradshaw, bekannt durch TikTok mit über 100.000 Followern, ist am 27. Oktober im Alter von 29 Jahren gestorben. Ihr Ehemann Austin teilte die traurige Nachricht in einem bewegenden Video auf TikTok.

„Unser wunderschönes Mädchen ist am 27. Oktober um 1 Uhr morgens gestorben. Sie hielt meine Hand, hatte keine Schmerzen und ihr Zimmer war von der Liebe und dem Mitgefühl unserer gesamten Familie umgeben“, sagte er.

© kaebradshaww/TikTok

Ein Jahr voller Hoffnung und Stärke

Vor rund einem Jahr wurde bei Kae Bradshaw ein Cholangiokarzinom im Stadium IV diagnostiziert – eine seltene, aggressive Krebsart der Gallengänge. Noch vor wenigen Tagen hatte sie aus dem Krankenhaus ein letztes Update gepostet und erklärt, dass sie nicht stark genug für eine weitere Chemotherapie sei. Trotzdem blieb sie bis zuletzt positiv, sprach offen über ihre Angst und ihren Kampfgeist.

„Sie hat ihr Versprechen gehalten“

In einem emotionalen Rückblick erinnerte sich Austin an ihre Entschlossenheit: „Von dem Moment an, als bei Kaelin die Diagnose gestellt wurde, war sie am Boden zerstört – aber auch fest entschlossen. Sie versprach unserer Familie und mir, dass sie kämpfen und niemals aufgeben würde. Sie hat ihr Versprechen gehalten, doch leider war ihr Körper irgendwann zu schwach.“

„Ihr Licht hat so viele Menschen berührt“

Auch ihr Vater, Mark Bradshaw, verabschiedete sich auf Instagram von seiner Tochter: „Dein Licht hat so viele Menschen berührt. Deine Erinnerung wird für immer in unseren Herzen leuchten. Ruhe in Frieden, meine Liebe, wir werden dich sehr vermissen.“ Kae hinterlässt eine große Online-Community, die sie für ihren Mut, ihre Ehrlichkeit und ihre positive Art bewunderte.