Tiktok: Neues KI-Feature macht DAS jetzt viel einfacher

Tiktok führt neue Werkzeuge ein, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Damit soll das Erstellen von Videos leichter werden. Außerdem gibt es ein Update für Einnahmen durch Abos.

Das kann für viele, die Inhalte auf der Plattform machen, sehr hilfreich sein.

Neue Werkzeuge für Videos mit Hilfe von KI

Tiktok hat auf einem Treffen in den USA neue Hilfsmittel vorgestellt. Diese sollen dabei unterstützen, Videos schneller und mit weniger Aufwand zu gestalten. So können Inhalte besser geplant, geschnitten und gepostet werden.

Smart Split: Längere Videos in kurze Clips umwandeln

Mit der Funktion Smart Split können Creator aus einem langen Video mehrere kurze Clips herstellen. Das kann zum Beispiel bei Vlogs oder Podcast-Aufnahmen sehr praktisch sein. Das Werkzeug erkennt wichtige Stellen und teilt das Video automatisch. Auch Text zum Video wird dabei erzeugt. Die Funktion ist bereits auf der Tiktok Studio Web Plattform verfügbar und kann weltweit genutzt werden. Sie eignet sich für Videos, die länger als eine Minute sind. Besonders hilfreich ist das bei sehr langen Aufnahmen, da manche Nutzer nun sogar Videos bis zu 60 Minuten hochladen können.

Mit AI Outline können Creator ihren Inhalt besser planen. © tiktok

AI Outline: Unterstützung für Planung und Aufbau von Videos

Ein weiteres Werkzeug heißt AI Outline. Es hilft beim Planen von Videoinhalten. Titel, Hashtags und Strukturvorschläge können auf Wunsch automatisch erstellt werden. Die geplante Struktur besteht aus sechs Teilen, die man nach eigenen Vorstellungen abändern kann. Dieses Werkzeug ist aktuell nur in den USA (Vereinigte Staaten von Amerika) und Kanada (Nordamerika) verfügbar. In anderen Ländern kann man dafür andere KI-Dienste wie ChatGPT nutzen, um sich Vorschläge geben zu lassen.

Mehr Einnahmen durch das Abo-Modell

Creator können ihren Zuschauern besondere Inhalte anbieten, die nur für zahlende Abonnentinnen und Abonnenten sichtbar sind. Ab sofort können Creator bis zu 90 Prozent der Einnahmen behalten. Normalerweise waren es 70 Prozent.

Um diese höhere Einnahme zu erhalten, müssen folgende Bedingungen erfüllt werden:

10.000 Follower

100.000 Videoaufrufe im letzten Monat

Mindestens drei exklusive Videos für Abonnentinnen und Abonnenten im letzten Monat

Wer zusätzlich auch auf Youtube aktiv ist, kann dort nun Markenbeiträge flexibler einfügen und Produkte mit Hilfe von KI markieren, sodass sie passend angezeigt werden.