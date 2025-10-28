US-Influencer (25) aus dem Nichts verstorben

Der US-Influencer Ben Bader ist tot. Der 25-Jährige verstarb am 23. Oktober völlig überraschend.

Am Montag machte seine Freundin Reem seinen Tod in den sozialen Medien bekannt. Sie postete ein Video.

Freundin trauert

Reem trauert ihrer Liebe nach: "Die letzten Tage waren die härtesten Tage meines ganzen Lebens. Ich habe so etwas noch nie zuvor erlebt. Ben war der netteste, fürsorglichste und großzügigste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe." Sie sagt, dass Ben "wirklich jeden Menschen, den er traf, geliebt" habe und sei "immer so positiv eingestellt" gewesen.

Über die Todesursache sagt Reem: "Ich denke, seine Familie sollte es bald erfahren. Aber im Moment weiß niemand etwas, es scheint extrem plötzlich passiert zu sein." Laut ihr gab es keine Anzeichen für seinen Tod: "Wir wollten an diesem Abend noch zusammen essen gehen. Ich hatte noch ein paar Stunden vor seinem Tod mit ihm über FaceTime gesprochen und er war so glücklich und ganz normal, er lächelte nur und war so witzig."

Sie fühlt sich gerade nur noch "verloren". Reem: "Das war die Person, die ich heiraten wollte, mit der ich Kinder haben wollte, mit der ich so viele Pläne hatte."

Letztes Video am Tag des Todes

Wenige Stunden vor seinem Tod hatte Ben auf TikTok noch ein Video hochgeladen. Er motivierte seine rund 135.000 Follower, ihre Träume weiter zu verfolgen und nicht ständig sich neu zu orientieren. Er meinte: "Ich fühle mich am besten, wenn ich vorankomme."

Seine Fans trauern in den Kommentaren: "Ruhe in Frieden, Bruder. Du wirst immer eine Inspiration sein. " Ein weiterer schreibt: "Ich kann wirklich nicht begreifen, dass du jetzt nicht mehr da bist."