Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Julian Kamps
© Instagram

"Was soll das?"

Influencer soll 8 Stunden am Tag arbeiten - und ist entsetzt

26.10.25, 11:58
Teilen

"Was soll denn das?" - 40 Stunden in der Woche seien einfach zu viel. 

Der Influencer Julian Kamps sorgt aktuell mit einem Instagram-Video für Aufregung. Darin schildert er seinen Einstieg ins reguläre Berufsleben und beschwert sich zugleich deutlich über die Belastung . Nach nur drei Wochen im „normale“ 8-Stunden-Job berichtet er: Von seinem Zuhause verließ er ihn morgens bereits um 7:30 Uhr und kam gegen 18:41 Uhr zurück – sodass ihm am Ende des Tages „legit dreieinhalb Stunden … um zu leben“ bleiben würden. In dem Clip erklärt er, dass „100 Prozent“ Arbeit seiner Meinung nach einfach nicht tragbar seien – er wolle seine Stunden reduzieren.

Zuspruch von der Gen Z

Mit seinem Posting spricht Kamps offenbar einen Nerv vieler junger Menschen („Generation Z“) an. Über 140.000 Likes und zahlreich positive Kommentare unterstreichen das. Ein Nutzer formuliert etwa: „Die 40-Stunden-Woche stammt aus einer Zeit, in der nur der Mann arbeiten ging.“

Gleichzeitig löst das Video eine breite Diskussion darüber aus, wie die Generation Z das Arbeitsleben heute erlebt: Einerseits wird ihr vorgeworfen, sie sei wenig belastbar oder wolle zu viel Freizeit – andererseits wird betont, dass junge Beschäftigte schlicht andere Prioritäten setzen, etwa eine bessere Work-Life-Balance verlangen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden