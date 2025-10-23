Wie steht es um Trumps Gesundheit? Enkelin heizt Gerüchte an

Donald Trumps Gesundheitszustand ist seit Monaten ein heißes Thema. Jetzt heizt seine Enkelin die Gerüchteküche neu an.

Immer wieder sorgen neue Bilder und Auftritte von Donald Trump für Diskussionen über seinen Gesundheitszustand. Seit Monaten sorgen Verfärbungen auf seiner rechten Hand für Spekulationen. Das Weiße Haus dementiert jedes Gerücht über eine ernsthafte Krankheit.

Jetzt sorgt ausgerechnet seine 18-jährige Enkelin Kai Trump für neue Spekulationen. Sie teilte am Mittwoch auf Instagram ein Bild, welches offenbar im November 2024 gemacht wurde.

Blutergüsse "vom Händeschütteln mit Tausenden von Menschen"

Auf diesem Foto ist Kai mit ihrem Opa in Mar-a-Lago während seiner Wahlparty zu sehen. Die Medien bemerkten das auffällige Make-up auf der rechten Hand von Donald Trump, um Blutergüsse zu kaschieren.

© Getty

In einem "TIME"-Interview erklärte Trump, dass die Blutergüsse "vom Händeschütteln mit Tausenden von Menschen" kämen. Auch seine Pressesprecherin Karoline Leavitt betonte im Februar gegenüber "NBC News" dieselbe Erklärung.

Anzeichen von Demenz

Trotzdem sorgt der Gesundheitszustand von Trump für Diskussionen. Einige Experten, Medien, Influencer und politische Gegner sehen erste mögliche Anzeichen von Demenz beim US-Präsidenten. Der 79-Jährige machte wiederholte Fehler bei grundlegenden Details seiner Arbeit, wie zum Beispiel etwa das Jahr seiner Amtseinführung oder den Namen seiner von ihm ernannten Heimatschutzministerin.

"Nicht ganz richtig im Kopf"

Sogar der rechte Influencer Nick Fuentes kritisiert den US-Präsidenten in einem seiner Live-Streams. Laut "Mediaite" bezeichnete er Trump als "seltsamen Typen", welcher "nicht ganz richtig im Kopf" sei.

Einem Zuschauer zufolge sagte Fuentes: "Hör mal, mit dem stimmt etwas nicht, Mann. Und ich sage das nicht, um gemein zu sein, aber er ist einfach ein seltsamer Typ." Fuentes kritisiert das Verhalten von Trump. Vor allem die ständige Selbstlobpreisung und Wiederholungen stören ihn sehr: "Irgendetwas stimmt nicht mit ihm, und ich weiß nicht, ob das an seiner Psyche liegt oder einfach an seinem Alter, aber irgendetwas stimmt da nicht, und jeder, der mit ihm zu tun hat, wird Ihnen das bestätigen."