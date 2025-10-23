China übt scharfe Kritik an Trump

Peking stellt sich auf Putins Seite.

Russland hat die neuen US-Sanktionen gegen die russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil scharf verurteilt. "Wir halten diesen Schritt für völlig kontraproduktiv", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag vor Journalisten. Russland habe "eine starke Immunität gegen westliche Restriktionen entwickelt", fügte sie hinzu. Auch China kritisierte die neuen gegen die beiden russischen Ölkonzerne US-Sanktionen scharf.

Russland werde sein wirtschaftliches Potenzial "auch im Energiebereich, weiterhin selbstbewusst ausbauen", kündigte Moskaus Außenministeriums-Sprecherin an. Der chinesische Außenministeriums-Sprecher Guo Jiakun wiederum sagte am Donnerstag in Peking, dass China "einseitige Sanktionen, die keine Grundlage im internationalen Recht haben und nicht vom UNO-Sicherheitsrat autorisiert worden sind, durchweg ablehnt". Auf die Frage zur Aussage von US-Präsident Donald Trump, dass der chinesische Präsident Xi Jinping einen "großen Einfluss" auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin haben könnte, um den Krieg zu beenden, sagte Guo: "Dialog und Verhandlungen sind der einzig machbare Weg aus der Ukraine-Krise".

US-Sanktionen folgten auf Trumps Gipfel-Skepsis

Die USA hatten am Mittwoch neue Sanktionen gegen die beiden größten Ölkonzerne Russlands, Rosneft und Lukoil, angekündigt. US-Präsident Donald Trump beklagte zudem, dass seine Bemühungen um Ukraine-Friedensgespräche mit Russlands Präsident Wladimir Putin "nirgendwo hin" führten.

Trump hatte sich monatelang mit der Einführung neuer Sanktionen gegen Russland schwergetan. Die neuen Maßnahmen wurden bekannt gegeben, nachdem zuletzt deutlich geworden war, dass auf ein neues Gipfeltreffen von Trump mit Putin in Budapest vorerst offenbar keine Aussicht besteht.