Russland droht EU mit "schmerzhafter Reaktion"

Außenministerium spricht von "Diebstahl"

Russland droht der Europäischen Union für den Fall einer "direkten Konfiszierung" seines eingefrorenen Vermögens. Jede Maßnahme der EU zur Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte auf Euroclear-Konten werde eine "schmerzhafte Reaktion" Russlands nach sich ziehen, sagte die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, am Donnerstag.

Entsprechende Pläne berate die EU gerade, sagte sie in Hinblick auf den EU-Gipfel, wo darüber gesprochen wird, Erträge aus eingefrorenem russischen Vermögen für einen 140 Milliarden Euro schweren Kredit an die Ukraine zu verwenden. "Das ist Diebstahl", sagt Sacharowa. Die EU habe dafür keine rechtliche Handhabe.