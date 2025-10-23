Medwedew poltert: "Trump ist auf dem Kriegspfad mit Russland“

Der US-Präsident habe sich "auf die Seite des verrückten Europas" gestellt.

Donald Trump führte wieder einmal eine Ukraine-Wende durch. Die US-Regierung verhängt neue Sanktionen gegen große russische Öl-Firmen. Angesichts der Weigerung von Kremlchef Wladimir Putin, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden, verhänge sein Ministerium Strafmaßnahmen gegen die beiden größten Öl-Firmen Russlands, wird US-Finanzminister Scott Bessent in einer Mitteilung zitiert. Diese finanzierten Russlands Kriegsmaschinerie. US-Präsident Donald Trump erklärte indes, er habe das geplante Treffen mit Putin in Budapest abgesagt.

Kurz nach Bekanntgabe der Sanktionen sagte US-Präsident Donald Trump zudem, dass er das zuvor in Aussicht gestellte baldige Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Budapest abgesagt habe. Es hätte sich nicht danach angefühlt, als würde man dahin kommen, wo man hinkommen müsste, sagte der Republikaner bei einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Weißen Haus.

"Kriegsakt gegen Russland"

Aus Moskau kam am Donnerstag – wie gewohnt – Kritik von Ex-Präsident Dmitri Medwedew. Putins Scharfmacher attackierte Trump und warf ihm Kriegsführung gegen Russland vor. „Die USA sind unser Feind, und ihr redseliger ‚Friedensstifter‘ hat sich nun vollständig auf den Kriegspfad mit Russland begeben“, poltert Medwedew auf Telegram.

Er nennt die Maßnahmen „einen Kriegsakt gegen Russland“ und wirft Trump vor, sich „voll und ganz auf die Seite des verrückten Europas“ gestellt zu haben.

Kritik an den neuen Sanktionen kam auch von Maria Sacharowa. "Wir halten diesen Schritt für völlig kontraproduktiv", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums am Donnerstag vor Journalisten. Russland habe "eine starke Immunität gegen westliche Restriktionen entwickelt", fügte sie hinzu. Das Land werde sein wirtschaftliches Potenzial "auch im Energiebereich, weiterhin selbstbewusst ausbauen".