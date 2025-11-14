Eisbaden richtig machen: Diese Regeln sollten Sie kennen

Mutig ins eiskalte Wasser? Bevor Sie loslegen: Eisbaden liegt im Trend, aber es gibt ein paar wichtige Regeln, damit der Kick nicht zum Risiko wird.

Der November schreitet voran, die Temperaturen sinken und plötzlich sieht man sie wieder: mutige Menschen, die sich kopfüber in eisige Gewässer stürzen. Eisbaden liegt voll im Trend. Klar, es soll gesund sein, den Kreislauf ankurbeln und angeblich die Stimmung pushen.

Aber bevor Sie sich selbst ins eiskalte Vergnügen stürzen, sollten Sie ein paar Dinge unbedingt beachten:

1. Langsam anfangen

Springen Sie nicht gleich in den tiefsten Kanal oder See. Beginnen Sie mit kurzen Kneipp-Gängen, um Ihren Körper an die Kälte zu gewöhnen.

2. Gesundheit checken

Eisbaden ist nicht für jede:n geeignet. Wer Herzprobleme, Bluthochdruck oder Kreislaufbeschwerden hat, sollte vorher unbedingt ärztlichen Rat einholen.

3. Richtig aufwärmen

Vor dem Einstieg in kaltes Wasser ist ein leichtes Aufwärmtraining sinnvoll: ein paar Hampelmänner, Kniebeugen oder ein kleiner Lauf helfen, den Kreislauf vorzubereiten.

4. Nie alleine ins Wasser

Sicherheit geht vor: Baden Sie nie allein. Begleitpersonen können im Notfall helfen und für Sie da sein, falls der Körper doch mal streikt.

5. Zeitlimit beachten

Auch wenn man sich stark fühlt: 2-3 Minuten sind ausreichend. Längere Aufenthalte im eiskalten Wasser können gefährlich werden.

6. Kopf draußen lassen

Tauchen Sie niemals den Kopf unter Wasser. Die extreme Kälte kann Herz und Kreislauf stark belasten und Schockreaktionen auslösen.

7. Danach warm einpacken

Unmittelbar nach dem Eisbaden sollten Sie sich gründlich abtrocknen und warme Kleidung anziehen. Vermeiden Sie jedoch schnelle Aufwärmmethoden wie eine heiße Dusche.

8. Auf den Körper hören

Schüttelfrost, Herzrasen oder Schwindel sind klare Signale, dass es Zeit ist, rauszugehen. Der Trend ist cool, aber Ihre Gesundheit wichtiger.

Eisbaden kann erfrischend, gesund und sogar ein kleiner Adrenalinkick sein, solange man es mit Respekt vor der Kälte und dem eigenen Körper angeht.