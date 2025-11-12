Ingwershots: Wundermittel gegen Erkältung oder teurer Marketing-Hype?

Wenn sich eine Erkältung anbahnt, greifen viele zum Ingwershot. Schließlich soll das vermeintliche Wundermittel aus der scharfen Knolle das Immunsystem boosten und vor fiesen Viren schützen, oder? Eine neue Studie bringt jetzt Klarheit und zeigt, was Ingwer wirklich kann.

Ingwer hatte in den letzten Jahren einen regelrechten Boom. Egal ob als Tee, als Shot oder als Ingwerwasser, die Wurzel ist in aller Munde. Schließlich versprechen die Hersteller, dass Ingwershots uns vor Erkältungen schützen und uns gesund durch den Winter bringen. Doch hält die Wunderknolle, was sie verspricht? Eine neue Studie des Leibniz-Instituts für Lebensmittel-Systembiologie hat sich genau mit dieser Frage beschäftigt und liefert überraschende Erkenntnisse!

So wirkt Ingwer auf den Körper

© Getty Images

Die Probanden tranken einen ganzen Liter Ingwertee auf nüchternen Magen, eine Menge, die weit über dem üblichen Konsum liegt. Bereits nach wenigen Minuten konnte der scharfe Wirkstoff Gingerol im Blut der Testpersonen nachgewiesen werden. Eine weitere Analyse zeigte, dass Gingerol die Abwehrzellen im Labor in Alarmbereitschaft versetzte. Diese Zellen reagierten etwa 30 Prozent stärker auf eine simulierte bakterielle Infektion.

Ingwer allein schützt nicht vor Erkältungen

Doch Erkältungen werden meist durch Viren verursacht, und die Wirkung von Gingerol wurde in dieser Studie nur auf Bakterien getestet. Es bleibt unklar, ob der gleiche Effekt auch bei viralen Infektionen, wie sie bei einer Erkältung auftreten, zu beobachten ist.

© Getty Images

Die Studienergebnisse bestätigen: Ein starkes Immunsystem hängt von vielen Faktoren ab. Eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung, genügend Schlaf und die Reduzierung von Stress spielen eine viel größere Rolle, als die tägliche Dosis Ingwer. Ein Ingwershot allein wird keine Wunder wirken – auch wenn er möglicherweise positive Effekte auf das Immunsystem haben kann.

Was Ingwer jedoch zweifellos kann, ist, gegen Übelkeit zu helfen. Das gilt nicht nur für Reisekrankheit oder Schwangerschaftsübelkeit, sondern auch für die allgemeine Linderung von Magenbeschwerden. Studien zeigen, dass Ingwer hier durchaus positive Effekte hat, auch wenn die Datenlage noch nicht vollständig ist.

Ingwershots: Teuer und oft zu viel Zucker

Die meisten gekauften Ingwershots enthalten neben Ingwer auch eine Menge Zucker – und zwar mehr als Cola! Wenn Sie also wirklich von den Vorteilen der Knolle profitieren wollen, können Sie sich das Geld für teure Shots sparen. Selbstgemachter Ingwertee ist nicht nur günstiger, sondern Sie können auch die Zuckerzufuhr selbst bestimmen.