Achtung: Warum Sie die heiße Zitrone nicht heiß trinken sollten

„Bei Erkältungen hilft eine heiße Zitrone!“ – Das hört man oft, doch viele machen bei der Zubereitung einen entscheidenden Fehler, der all die gesunden Vorteile zunichte macht.

Überall um einen herum wird gehustet, geniest und geschnieft – die Erkältungswelle hat uns voll im Griff! Um sich nicht auch noch anzustecken, hilft nur eins: Hände waschen und die Abwehrkräfte mit einer vitaminreichen Ernährung stärken. Doch wenn der Hals dann plötzlich zu kratzen beginnt, ist die heiße Zitrone für viele das erste Mittel der Wahl. Aber Achtung: Wenn Sie bei der Zubereitung einen fatalen Fehler machen, können Sie sich den Gesundheitskick gleich wieder abschminken!

Warum Sie die heiße Zitrone nicht heiß sein sollte

Die Zitrone gilt als wahres Superfood. Sie liefert nicht nur Vitamin C, das für das Immunsystem wichtig ist, sondern wirkt auch antibakteriell und entzündungshemmend. Kein Wunder, dass sie bei Erkältungen als Geheimtipp gilt! Auf 100 Gramm Zitrone kommen etwa 53 mg Vitamin C, was gut die Hälfte des täglichen Bedarfs eines Erwachsenen deckt.

Wenn Sie also in den kalten Wintermonaten etwas für Ihre Gesundheit tun wollen, ist die heiße Zitrone genau das Richtige. Doch: Nur wenn sie richtig zubereitet wird!

Zu heißes Wasser macht die Zitrone nutzlos

Vitamin C ist äußerst hitzeempfindlich. Wenn Sie heißes Wasser direkt über den frisch gepressten Zitronensaft gießen, zerstören Sie einen Großteil des Vitamin C. Bereits bei Temperaturen ab 50 °C beginnen die wertvollen Nährstoffe zu verfliegen. Bereiten Sie die Zitrone falsch zu, enthält sie nur noch ca. 23 mg Vitamin C pro 100 g – das ist weniger als die Hälfte des ursprünglichen Gehalts! Kochendes Wasser – also über 100 °C – macht das Superfood der Zitrone nahezu nutzlos.

So geht’s richtig

Keine Sorge, es gibt eine einfache Lösung, um die gesunden Inhaltsstoffe zu erhalten. Der Schlüssel: Lauwarmes Wasser und kein heißes Wasser! So geht’s:

1 frische Zitrone (am besten Bio)

Ca. 250 ml warmes Wasser (nicht kochend)

1–2 TL Honig (optional, nach Geschmack)

Zubereitung:

Zitrone vorbereiten: Halbieren Sie die Zitrone und pressen Sie den Saft aus. Wenn Sie ein intensiveres Aroma wünschen, können Sie auch ein paar Scheiben mit der Schale hinzufügen. Wasser erhitzen: Erhitzen Sie das Wasser, aber achten Sie darauf, dass es nicht kocht. Wenn das Wasser zu heiß wird, gehen wertvolle Nährstoffe verloren. Ideal ist es, wenn das Wasser lauwarm ist, also etwa 40–50 °C. Mischen: Geben Sie den Zitronensaft in eine Tasse und gießen Sie das warme Wasser darüber. Optional süßen: Wenn Sie Ihre heiße Zitrone süßer mögen, fügen Sie 1–2 Teelöffel Honig hinzu.

Das Vitamin C wird nicht zerstört, und Sie profitieren in vollem Maße von der antibakteriellen und entzündungshemmenden Wirkung.