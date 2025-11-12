Achtung Chaos! Merkur ist rückläufig: Das bedeutet es für Ihr Sternzeichen

Wenn plötzlich das WLAN spinnt, Nachrichten falsch ankommen oder Sie sich in einem klassischen "Ich-schwör-ich-hab-das-so-gesagt!"-Moment wiederfinden, dann wissen Sie: Merkur ist wieder rückläufig. Und ja, wir sind mitten drin.

Na, läuft es gerade irgendwie unrund? Keine Sorge, s liegt nicht (nur) an Ihnen. Der rückläufige Merkur ist zurück, genauer gesagt seit dem 9. November bis zum 29. November 2025. Und wie immer bringt er eine ordentliche Portion Kommunikationschaos, Missverständnisse, technische Pannen und „Warum-hab-ich-das-gesagt?!“-Momente mit sich.

Merkur ist der Planet der Kommunikation, Verträge, Technik und Reisen und wenn er rückwärts läuft (zumindest aus unserer irdischen Perspektive), geht es in genau diesen Bereichen drunter und drüber. Aber keine Panik das Ganze ist auch eine Chance! Rückläufige Phasen eignen sich perfekt, um Dinge nochmal zu überdenken, alte Projekte zu überarbeiten oder mit sich selbst (und anderen) ins Reine zu kommen.

Was das jetzt konkret für die einzelnen Sternzeichen bedeutet? Wir verraten es Ihnen:

Widder (21. März - 20. April)

Achtung Kurzschlussreaktionen! Überlegen Sie zweimal, bevor Sie etwas sagen oder lossprinten. Ihr impulsives Naturell könnte Ihnen sonst ungewollte Konflikte bescheren.

Stier (21. April - 20. Mai)

Finanzen und Werte stehen im Fokus. Vielleicht taucht eine alte Rechnung - oder ein alter Kontakt - wieder auf. Lieber Konto prüfen, bevor Sie vorschnell investieren.

Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

Ihr Herrscherplanet Merkur läuft rückwärts - kein Wunder, dass alles etwas durcheinander wirkt. Nutzen Sie die Zeit, um alte Freundschaften oder Projekte wieder aufleben zu lassen.

Krebs (22. Juni - 22. Juli)

Emotional wird es turbulent. Alte Gefühle könnten wieder hochkommen - aber das ist Ihre Chance, sie diesmal wirklich zu verarbeiten.

Löwe (23. Juli - 23. August)

In der Arbeit oder im Freundeskreis kann es knistern und nicht nur positiv. Diplomatie ist jetzt Ihr bester Freund, auch wenn es schwerfällt, nicht zu brüllen.

Jungfrau (24. August - 23. September)

Ihr Organisationstalent wird getestet. Backup-Dateien anlegen, Termine doppelt checken - und ruhig bleiben, wenn der Drucker wieder „nicht reagiert“.

Waage (24. September - 23. Oktober)

Kommunikation in Beziehungen steht im Vordergrund. Alte Missverständnisse könnten wieder aufpoppen.

Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Gefühlsintensiv, wie immer - aber diesmal mit dem Hang zur Überanalyse. Vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl, nicht auf wilde Theorien.

Schütze (23. November - 21. Dezember)

Reisepläne? Lieber zweimal prüfen - und die ÖBB-App aktuell halten. Dafür kommen kreative Ideen und alte Träume zurück, die plötzlich wieder Sinn ergeben.

Steinbock (22. Dezember - 20. Januar)

Beruflich kann es etwas haken, aber das ist Ihre Gelegenheit, langfristige Strategien zu überarbeiten. Nicht alles, was stoppt, ist schlecht - manchmal nur ein Hinweis auf „besseren Weg voraus“.

Wassermann (21. Januar - 19. Februar)

Technik spinnt? Willkommen im Club. Nutzen Sie den Retro-Merkur lieber, um alte Kontakte zu reaktivieren - das bringt mehr als neue Projekte zu starten.

Fische (20. Februar - 20. März)

Ihre Intuition ist jetzt besonders stark - aber lassen Sie sich nicht in alte Emotionen hineinziehen. Rückzug tut gut, solange Sie nicht komplett abtauchen.

Ein rückläufiger Merkur ist nicht der Weltuntergang, auch wenn es manchmal so aussieht. Statt sich zu ärgern, nehmen Sie es als Reminder: langsam machen, Dinge hinterfragen, Fehler mit Humor nehmen. Und vielleicht einfach mal das Handy ausschalten, bevor es wieder abstürzt.